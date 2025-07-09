Netanyahu'dan 60 Günlük Ateşkes Açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile Gazze'de 60 günlük ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması için "bir fırsat olduğunu ve ateşkesin sağlanacağını düşündüğünü" belirtti.

ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Netanyahu, Fox televizyonuna verdiği röportajında, "Gazze Şeridi'ndeki canlı ve ölen İsrailli esirlerden yarısının serbest kalacağı, 60 günlük bir ateşkesten bahsediyoruz. Bence ateşkesin gerçekleşmesi için iyi bir fırsat var ve olacak, aynı şekilde başından beri koyduğumuz hedefleri gerçekleştireceğiz." dedi.

İsrail'in İran'a 13 Haziran'da başlattığı saldırılar döneminde İsrail'de borsanın yükseldiğine dikkati çeken Netanyahu, kendisinin yaklaşık 20 yıl önce Maliye Bakanlığı döneminde yaptığı serbest piyasaya geçiş adımlarının bunda etkisi olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, "Trump ve ben güç yoluyla barış doktrinine inanıyoruz. Önce güç, sonra barış geliyor. Çok güç ortaya koyduk, şimdi de çok fazla barış meyvesi çıkmış görünüyor." diye konuştu.

İsrail'in 2020'de Trump'ın bir önceki döneminde bölgede Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas gibi Arap ülkeleriyle imzaladığı normalleşme anlaşmaları olan Abraham Anlaşmaları'na işaret eden Netanyahu, "Çok güç ortaya koyduk, şimdi çok fazla barış meyvesi çıkmış görünüyor. Abraham Anlaşmaları'nı genişletmeye imkan bulacağız." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaklaşık 58 bin Filistinli hayatını kaybetti, 137 bin kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarındaysa yaklaşık 7 bin Filistinli yaşamını yitirdi, 25 bin kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için yeni bir müzakere süreci başlatılırken İsrail'in bölgedeki Filistinlileri önce güneye ardından da başka ülkelere sürgün etme amacına yönelik çalışmalarını ve şiddetli saldırılarını sürdürüyor.