Netanyahu'dan Birlik Çağrısı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, " İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamanın ardından İsraillilere birlik çağrısı yaptı.

Netanyahu, adı açıklanmayan ABD'li bir yetkilinin "İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısına hazırlandığına dair işaretler olduğu" yönündeki açıklamasının ardından görüntülü bir mesaj yayımladı.

"İran ve uzantılarına karşı" mücadele içerisinde olduklarını söyleyen Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve üst düzey Hizbullah komutanlarını hedef alan suikastlara değindi.

Netanyahu bu suikastların "başarı olduğunu" savunurken, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesini ele geçirmeye çalıştığı ancak bunu önledikleri iddiasında bulundu.

"İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamaya değinmeyen Netanyahu, "Büyük başarıların yanı sıra büyük zorluklar da var. Sizlerden iki şey istiyorum. Birincisi, İç Cephe Komutanlığının direktiflerine sıkı sıkıya uyun, bunlar hayat kurtarır. İkincisi, birlikte durun. Önümüzdeki zorlu günlerde birlikte kararlılıkla duracağız. Birlikte duracağız. Birlikte savaşacağız ve birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasına ilişkin açıklama yapan ABD'li üst düzey bir yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip." ifadelerini kullanmıştı.