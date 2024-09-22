Netanyahu'dan Gazze'de İnsani Yardım Girişimi - Son Dakika
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Netanyahu'dan Gazze'de İnsani Yardım Girişimi

Netanyahu, Gazze'deki aşiretlerin insani yardım dağıtımına izin verme girişiminin başarısız olduğunu açıkladı.

22.09.2024 23:18
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki Filistinli aşiretlerin insani yardım dağıtmasına izin verilmesi konusunda bir girişimde bulunduklarını ancak bunun başarısız olduğunu kabul ettiği öne sürüldü.

İsrail merkezli Israel Hayom gazetesine göre Meclis Dışişleri ve Güvenlik Komisyonu, kuzeyde Hizbullah ile yaşanan gerilimi tartışmak üzere toplandı.

Habere göre, Netanyahu burada yaptığı konuşmada, "Gazze'de aşiretlerin insani yardım dağıtmasına izin verilmesi yönünde bir girişimde bulunduklarını ancak bunun başarılı olmadığını" açıkladı.

Netanyahu, Gazze'de askeri kontrole karşı olduğunu ve başka çözümler bulacaklarını dile getirdi ancak ayrıntı vermedi.

Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı emekli General Giora Eiland'ın eylül ayında ortaya attığı planın tartışıldığını kaydeden Netanyahu, Hamas'ın hezimete uğratılması için insani yardımlar üzerinde kontrolü sağlamanın gerekli olduğunu ifade etti.

Yedioth Ahronot gazetesine göre, Eiland'ın ortaya attığı ve ordudaki onlarca üst düzey subay tarafından desteklenen plan, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyini ablukaya alıp halkını tehcir ederek insani yardımları kontrol altına almayı amaçlıyor.

Plan çerçevesinde kuzey ile güneyi birbirinden ayıran Netzarim Koridoru'nun kuzeyinde yer alan bölgenin tamamının (Gazze, Kuzey Gazze, Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cibaliya) kapalı askeri bölge ilan edilmesi, bölgede yaşayan yaklaşık 300 bin kişinin ordunun "güvenli" koridorları aracılığıyla derhal burayı terk etmesi öngörülüyor.

Halkın burayı boşaltması için verilecek 1 haftalık mühletin ardından bölgeye tam bir askeri abluka uygulanması ve Gazze'deki direnişçilerin teslim olma ya da ölüm seçeneğinden birini seçmek zorunda kalması hedefleniyor.

İsrail devlet televizyonu KAN, ocak ayında yaptığı haberde, İsrail ordusunun, savaş sonrası "Gazze'nin bölgelere ayrılarak, insani yardımların dağıtılmasından sorumlu, İsrail ordusunun ve istihbaratının bildiği aşiretler tarafından yönetilmesini" planladığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Gazze'de İnsani Yardım Girişimi - Son Dakika

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