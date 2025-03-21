Netanyahu'dan Gazze'ye Sert Talimat - Son Dakika
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Netanyahu'dan Gazze'ye Sert Talimat

Netanyahu, Gazze'deki hedeflerin artırılması için orduya bombalama talimatı verdi.

21.03.2025 23:16
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İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, 7 Ekim'den birkaç gün sonra güvenlik kabinesinde " Gazze'deki her şeyin bombalanmasını istediğini" yazdı.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yayınlanan bir analize göre, Netanyahu, "Gazze'de ilk 48 saatte 1500 hedefe saldırı düzenlediklerini" söyleyen eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi "Neden 5 bin değil?" diye azarladı.

Analizde, 1500 sayısının önemli istihbarat ve güç gerektirecek kadar büyük olmasına rağmen İsrail Başbakanı'nın öfkeyle bağırmaya ve masaya vurmaya başladığı aktarıldı.

Netanyahu'nun, "Neden 5 bin değil?" diye azarladığı Halevi, "Onaylanmış 5 bin hedefimiz yok." cevabını verdi.

"Hedeflerle ilgilenmiyorum." diye karşılık veren Netanyahu "Evleri yıkın, elinizdeki her şeyle bombalayın." ifadelerini kullandı.

Analizde, Netanyahu'nun savaşın ilk günlerinde büyük bir çöküş yaşadığı ve İsrailli subayların Netanyahu'nun muhakeme yeteneğini kaybettiğini söylediği aktarıldı.

İsrail Başbakanı'nın 7 Ekim saldırıları için kapsamlı bir devlet soruşturması başlatılmasına da bu nedenle izin vermediği yorumu yapıldı.

Pratikte saldırıları yönetenin ordu olmasına karşın Netanyahu'nun başarılı her hamleyi sahiplenirken başarısız olan her hamlenin ise sorumluluğundan kaçtığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 49 bin 617 Filistinli öldü, 112 bin 950 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 400'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 840 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir serbest kaldı. 19 Ocak 2025'te yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ise İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlattı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Gazze'ye Sert Talimat - Son Dakika

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