Netanyahu'dan Hizbullah'a Sert Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Netanyahu'dan Hizbullah'a Sert Uyarı

Netanyahu\'dan Hizbullah\'a Sert Uyarı

İsrail Başbakanı, Hizbullah'a karşı sert darbeler vurduklarını ve güvenliği sağlama kararlılığını belirtti.

22.09.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan Hizbullahının Hayfa kenti çevresine düzenlediği yoğun roket saldırısı sonrası Hizbullah'ı tehdit ederek, "İsrail Hizbullah'a hayal edemeyeceği seri darbeler indirdi. Eğer ki mesajı almadıysa söz veriyorum alacak." dedi.

İsrail'in son dönemde Lübnan'a düzenlediği şiddetli saldırıların ardından Hizbullah dün gece ve bu sabah saatlerinden itibaren İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti çevresine yoğun roket saldırıları gerçekleştirdi.

Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajında, Hizbullah'ı tehdit ederek, "İsrail Hizbullah'a hayal edemeyeceği seri darbeler indirdi. Eğer ki mesajı almadıysa söz veriyorum alacak. Kuzey sakinlerini evlerine güvenli biçimde döndürmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

Dünyanın hiçbir ülkesinin ve kendilerinin de "şehirlerinin roket saldırısına uğramasını kabul edemeyeceğini" söyleyen Netanyahu, Lübnan sınırından tahliye edilen 60 bin İsrailliyi evlerine emniyet içinde geri göndermek ve güvenliği tesis etmek için "nasıl bir adım atılması gerekiyorsa bunu yapacaklarını" dile getirdi.

Savunma Bakanı Gallant'tan Hizbullah'a karşı "hamlelere devam" mesajı

Öte yandan, İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, hava kuvvetlerinin komuta kontrol merkezine yaptığı ziyarette İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'dan bilgi aldı.

Gallant, "Hizbullah, İsrail ordusunun becerilerinin etkisini hissetmeye başladı, kovalandıklarını hissediyorlar. İsrail'in kuzeyindeki sakinlerin evlerine güvenli dönüşünü sağlayacak noktaya kadar hamlelerimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalar son günlerde zirveye ulaştı.

Lübnan Hizbullahı, gece saatlerinden itibaren kuzeydeki Hayfa kenti çevresindeki Ramat David askeri üssü ve bölgedeki İsrail savunma sanayi şirketi Rafael'in merkezini hedef aldığını açıkladı. İsrail'in kuzeyindeki bazı noktalara isabet eden roketler nedeniyle yaralananlar oldu, maddi hasar oluştu.

İsrail ordusu da Lübnan içinde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun, Beyrut'a yönelik hava saldırısı

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Uluslararası toplum, İsrail'in üst üste gelen saldırıları karşısında bölgesel bir savaşın patlak verebileceği uyarısında bulunuyor.

İsrail, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini "savaşın hedefleri" arasında gösteriyor. Buna karşın Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Hizbullah'a Sert Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar
14:32 Derbi hezimetine dayanamadı Ali Koç’un yakın dostu ölümle pençeleşiyor Derbi hezimetine dayanamadı! Ali Koç'un yakın dostu ölümle pençeleşiyor
13:07 Komşu felaketi yaşıyor Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52’ye yükseldi Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi
12:21 Nevzat Bahtiyar’ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır’da aldı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı
13:52 Hamza Dağ’dan elektrik faciası çıkışı: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım Hamza Dağ'dan elektrik faciası çıkışı: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım!
13:44 Ehliyet sahiplerine önemli uyarı Ehliyet sahiplerine önemli uyarı!
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad’a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz
13:28 6 yaşındayken kaçırılan çocuk, 73 yıl sonra yeğenin yaptırdığı DNA testi sayesinde bulundu 6 yaşındayken kaçırılan çocuk, 73 yıl sonra yeğenin yaptırdığı DNA testi sayesinde bulundu
12:48 15 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyon genç hemşireyi hayattan kopardı 15 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyon genç hemşireyi hayattan kopardı
12:41 Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde önemli değişiklik Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde önemli değişiklik
12:33 Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım
12:21 Film sahnesi değil gerçek Ekiplerin baskın yaptığı konteynerden neler çıktı neler Film sahnesi değil gerçek! Ekiplerin baskın yaptığı konteynerden neler çıktı neler
12:17 Metin Arolat memleketi İzmir’de toprağa verilecek Metin Arolat memleketi İzmir'de toprağa verilecek
11:35 Metin Arolat’ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı Metin Arolat'ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde! Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı
11:28 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı Bakan Tekin’den açıklama var Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 15:45:32. #1.12#
SON DAKİKA: Netanyahu'dan Hizbullah'a Sert Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement