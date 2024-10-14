Netanyahu\'dan Hizbullah Açıklaması

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(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Beyrut dahil olmak üzerine Lübnan genelinde Hizbullah'a yönelik saldırılarının devam edeceğini açıkladı.

İsrail'in, ABD'nin Lübnan'ın başkentine yönelik hava saldırılarını sınırlama talebini kabul ettiği yönündeki haberlerin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'dan açıklama geldi. Netanyahu İsrail ordusunun Beyrut'ta ve Lübnan'ın genelinde Hizbullah'a yönelik saldırılarını sürdüreceğini söyledi. Golan üssünden yaptığı konuşmada İsrail'in Hizbullah ve İran'ı yenme kararlılığını sürdürdüğünü belirten Netanyahu, İsrail'in Beyrut dahil olmak üzere Lübnan genelinde Hizbullah'a karşı saldırmaya devam edeceğini aktardı.