Netanyahu'dan Hizbullah ile Ateşkes Onayı - Son Dakika
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Netanyahu'dan Hizbullah ile Ateşkes Onayı

Netanyahu\'dan Hizbullah ile Ateşkes Onayı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını 'prensipte' onayladı.

25.11.2024 17:51
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(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün gece İsrailli yetkililerle yaptığı güvenlik görüşmeleri sırasında Hizbullah ile istişare edilen ateşkes anlaşmasını "prensipte" onayladığı ileri sürüldü.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün gece İsrailli yetkililerle yaptığı güvenlik görüşmeleri sırasında Hizbullah ile varılması planan ateşkes anlaşmasını "prensipte" onayladığını söyledi. Kaynak, bugün Lübnan hükümetine iletilmesi beklenen anlaşmanın bazı ayrıntıları üzerinde İsrail'in hala çekinceleri olduğunu söyledi.

Buna göre, bahsi geçen ayrıntıların hala müzakere edildiği belirtilirken; birçok kaynak, tüm meseleler çözülmeden anlaşmanın nihai olmayacağını vurguladı.

Müzakereler hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, görüşmelerin bir anlaşmaya doğru olumlu bir şekilde ilerlediğini belirtirken, İsrail ve Hizbullah'ın karşılıklı ateş açmaya devam etmesi nedeniyle atılacak yanlış bir adımın görüşmeleri altüst edebileceğinin de altını çizdi.

ABD Elçisi Amos Hochstein geçen hafta Beyrut'ta yaptığı açıklamada, İsrail ve Lübnan arasında bir ateşkes anlaşmasının "ellerinin altında" olduğunu ancak bunun nihai olarak "tarafların kararı" olduğunu dile getirmişti. Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve görüşmelerde Hizbullah ile muhatap olan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya gelen Hochstein, "yapıcı" ve "boşlukları daraltmak için çok iyi görüşmeler" yapıldığını söylemişti. Hochstein, "Çatışmaları sona erdirmek için gerçek bir fırsatımız var. Fırsat şu an elimizde" diye konuşmuştu.

ABD destekli öneri, bazılarının kalıcı bir ateşkesin temelini oluşturabileceğini umduğu 60 günlük bir çatışmaların durdurulmasını sağlamayı amaçlıyor.

Mikati de geçen hafta yaptığı açıklamada, Hochstein'ın bölgeye yaptığı ziyaretin Beyrut'un ABD destekli savaşı durdurma önerisine "olumlu" yanıt vermesinin ardından geldiğini ve anlaşma taslağının büyük bölümünün çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

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