Netanyahu'dan İran'a Saldırı Değerlendirmesi - Son Dakika
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Netanyahu'dan İran'a Saldırı Değerlendirmesi

13.06.2025 15:41
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İsrail, İran'a yönelik saldırıları ve durum değerlendirmesini görüşmek üzere toplantı yapıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle bu akşam yapacağı toplantıda bu sabah erken saatlerde başlayan ve devam İran'a saldırılardaki durumu görüşeceği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberde, Netanyahu'nun yerel saatle 18: 30'da "durum değerlendirme toplantısı" yapacağı belirtildi.

İran'a yönelik bu sabah başlayan ve devam eden saldırıların ele alınacağı toplantıya, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea'nın da aralarında bulunduğu üst düzey güvenlik yetkililerinin katılacağı ifade edildi.

Öte yandan yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli güvenlik kaynağı, İran'a yönelik saldırıların devam ettiğini ve yeni dalgalar geleceğini söyledi.

Söz konusu kaynak, "Hala yapılacak çok şey var ve devam ediyoruz, daha fazla dalga olacak. Saldırıyoruz ve pes etmeyeceğiz. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar ayağımızı gazdan çekmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'daki birçok kenti hedef alan saldırıları

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu'dan İran'a Saldırı Değerlendirmesi - Son Dakika

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