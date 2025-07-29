Netanyahu'dan Smotrich için ilhak planı - Son Dakika
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Netanyahu'dan Smotrich için ilhak planı

29.07.2025 03:59
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Netanyahu, Maliye Bakanı Smotrich’i ikna etmek için Gazze’nin ilhakını öngören plan sundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, istifa tehdidinde bulunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i hükümette tutmak için güvenlik kabinesine " Gazze'nin bazı bölgelerini ilhak etmeyi öngören bir plan" sunduğu belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre Netanyahu, Smotrich'i hükümette tutmak amacıyla güvenlik kabinesine ABD yönetiminin de onayladığı bir plan sundu.

Hamas'a Gazze'de ateşkesi kabul etmesi için bir kaç gün mühlet verileceği, bunun olmaması durumunda Gazze'nin bir kısmının aşamalı olarak ilhak edilmesini öngören planın hayata geçirileceği kaydedildi.

Smotrich, Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmesi durumunda hükümetten çekilme sinyali vermişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaşması için uluslararası kuruluşlar ile ABD ve Avrupa ülkeleriyle işbirliği yapıldığı iddia edilmişti.

Açıklamada, her gün 10.00 ila 20.00 saatleri arasında Gazze'de nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelere saldırıların durdurulduğu, 06.00 ila 23.00 saatleri arasında yardım konvoylarının güvenli geçişini sağlayacak güvenli güzergahlar belirlendiği öne sürülmüştü.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Maliye, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Smotrich için ilhak planı - Son Dakika

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