Netanyahu, Filistin devletini tanıma taleplerini reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Netanyahu, Filistin devletini tanıma taleplerini reddetti

Netanyahu, Filistin devletini tanıma taleplerini reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerle kalıcı anlaşmaya dair uluslararası talepleri reddederek, Filistin devletini tanıma yönündeki uluslararası tek taraflı tutumlara karşı olduğunu belirtti. Netanyahu, Filistin devletinin İsrail'e dayatılmasına karşı olduğunu ve böyle bir şeyin ancak taraflar arasında doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak yapılmasıyla gerçekleşebileceğini ifade etti. ABD ve bazı Arap ülkelerinin Filistin devleti planı üzerinde çalıştığı ve zaman çizelgesini içeren bir planın gelecek birkaç hafta içinde duyurulabileceği belirtilmişti.

16.02.2024 11:29  Güncelleme: 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerle kalıcı anlaşmaya dair uluslararası talepleri reddederek, Filistin devletini tanıma yönündeki uluslararası tek taraflı tutumlara karşı olduğunu belirtti.

Netanyahu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir Filistin devletinin İsrail'e dayatılmasına karşı olan tutumumu Güvenlik Kabinesi'nde net olarak ortaya koydum." ifadelerini kullandı.

Öncelikle Filistinlilerle kalıcı anlaşmaya dair uluslararası dikteleri kesin bir dille reddettiklerini kaydeden Netanyahu, böyle bir şeyin ancak taraflar arasında doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak yapılmasıyla gerçekleşebileceğine işaret etti.

İsrail'in Filistin'i tanıma yönünde uluslararası tek taraflı adımlara karşı tutumunu sürdüreceğini belirten Netanyahu, "7 Ekim saldırısından sonra böyle bir adımın terörü ödüllendirme anlamına geldiğini" iddia etti.

ABD ve bazı Arap ülkelerinin "Filistin devleti planı"

The Washington Post gazetesi, ABD ve bazı Arap ülkelerinin Filistin devletinin kurulmasına ilişkin zaman çizelgesini içeren bir plan üzerinde çalıştığını yazmıştı.

ABD ve bazı Arap ülkelerinin, İsrail ile Filistin arasında uzun vadeli barış konusunda detaylı ve kapsamlı bir planı tamamlamak için acele ettiği belirtilmişti.

Gazetenin ABD'li ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde, zaman çizelgesini içeren planın gelecek birkaç hafta içinde duyurulabileceği kaydedilmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 663 Filistinli öldürüldü, 68 bin 395 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 235'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 572 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu, Filistin devletini tanıma taleplerini reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Acun'un program yaptırdığı isim Cübbeli'yi küplere bindirdi: Ahirette karşına ceza olarak çıkacaktır
    12:16 Acun'un program yaptırdığı isim Cübbeli'yi küplere bindirdi: Ahirette karşına ceza olarak çıkacaktır

    Emre Dorman'ın Ramazan ayında TV8 ekranlarında program yapacak olmasına kızan Cübbeli Ahmet Hoca, Acun Ilıcalı'ya dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Cübbeli, "Dini inkar eden Emre Dorman'ı TV 8'de din adına iftarda ve sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır" dedi.

  • Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 164.4 milyar dolara yükseldi
    12:02 Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 164.4 milyar dolara yükseldi

    Aralık sonunda özel sektör tarafından sağlanan yurt dışı toplam kredi borcu 6.5 milyar dolar artarak, 164.4 milyar dolara ulaştı. Vadeye göre bir yıl içinde yapılacak anapara ödemeleri toplam tutarı ise 49.3 milyar dolar oldu.

  • İzmir'de yapılan yerel seçim anketinin sonuçları açıklandı
    12:02 İzmir'de yapılan yerel seçim anketinin sonuçları açıklandı

    ALF Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre, CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay yüzde 40,7 oy alırken, AK Parti'nin Büyükşehir adayı Hamza Dağ yüzde 32,3 oy aldı. Ankette CHP ve AK Parti'yi İYİ Parti, DEM Parti ve Zafer Partisi takip etti.

  • Erzincan'daki altın madeninde göçük altında kalan işçilerin kurtarma çalışmaları devam ediyor
    11:42 Erzincan'daki altın madeninde göçük altında kalan işçilerin kurtarma çalışmaları devam ediyor

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, "9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik. Bugün yeni bir faza geçiyoruz. Toprak yığınını kaldırma ile ilgili planlama aşamasına geçiyoruz" diye konuştu. Öte yandan faciayla ilgili soruşturma kapsamında 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

  • Belediyelerde çalışan mimar ve mühendisler: Hükümetten kadro bekliyoruz
    11:32 Belediyelerde çalışan mimar ve mühendisler: Hükümetten kadro bekliyoruz

    Belediye ve İl Özel İdare Mimarları Mühendisleri Derneği, 696 sayılı KHK ile getirilen belediye şirket işçiliğine karşı eşit işe eşit ücret ve norm kadro talebi için hükümete çağrıda bulundu.

  • Dolarda yeni zirve! İşte kurdaki son durum
    11:17 Dolarda yeni zirve! İşte kurdaki son durum

    Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,8210 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 30,8210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 33,1730, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 38,8080 seviyesinde bulunuyor.

  • İrem Derici, sevgilisi Gökhan Fırat'a yakınlaşan kadını uyardı
    11:17 İrem Derici, sevgilisi Gökhan Fırat'a yakınlaşan kadını uyardı

    Son yıllarda aşk hayatıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, kendisini dinlemek için konsere gelen sevgilisi Gökhan Fırat'ı kıskandı. Bir kadının, sevgilisine çok yakın durduğunu fark eden Derici, sahneden "Benim manitaya yaklaşma!” diyerek bağırdı.

  • Altında düşüş sürecek mi? İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
    11:16 Altında düşüş sürecek mi? İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

    Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1988 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki artışa paralel olarak yükselen altının gramı, yeni güne de değer kazancıyla başladı. Analistler, ABD enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından Fed'in faiz indirimine geç başlayabileceği beklentilerinin emtia piyasalarında yön arayışını sürdürdüğünü belirtti.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 12:26:45. #1.13#
SON DAKİKA: Netanyahu, Filistin devletini tanıma taleplerini reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement