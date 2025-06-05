Netanyahu, Gazze'de Milisleri Silahlandırdıklarını Açıkladı - Son Dakika
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Netanyahu, Gazze'de Milisleri Silahlandırdıklarını Açıkladı

05.06.2025 22:27
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki milis grupları Hamas'a karşı silahlandırdıklarını itiraf etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde bazı milis gruplarını Hamas'a karşı silahlandırdıklarını itiraf etti.

Başbakan Netanyahu, X sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda, liderliğindeki Tel Aviv yönetiminin Gazze'de bazı milis gruplarını silahlandırmasını "Bunun nesi yanlış?" ifadesiyle savundu.

İsrailli güvenlik yetkililerinin tavsiyesi üzerine Gazze'de "Hamas'a karşı olan aşiretleri" harekete geçirdiklerini öne süren Netanyahu, "Bunun nesi yanlış? Bu iyi bir şey. İsrail askerlerinin hayatını kurtarıyor." dedi.

"Netanyahu, DEAŞ bağlantılı grupları silahlandırdığını itiraf ediyor"

İsrail eski Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz partisi lideri Liberman, X sosyal medya hesabından, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Netanyahu'nun "Gazze'deki DEAŞ bağlantılı grupları silahlandırdığını itiraf ettiğini" vurgulayan Liberman, açıklamasında, "Bugün Netanyahu'dan aldıkları silahlar, yarın İsrail vatandaşlarına karşı kullanılacak." ifadesine yer verdi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze'de Hamas'a karşı milislerin silahlandırılmasının İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından desteklenen ve İsrail ordusu yetkililerinin de kabul ettiği bir fikir olduğunu kaydetti.

Bu fikrin istifa eden Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından tartışıldığı, ikilinin dışında Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de bundan haberdar olduğu belirtildi.

Netanyahu'nun "kapsamlı bir değerlendirmenin ardından" Hamas'a karşı Gazze'deki işbirliğine açık milis güçlerin silahlandırılmasını onayladığı ifade edildi.

Liberman'ın gündeme taşıdığı iddiayı hükümet zımnen kabul etmişti

İsrail eski Savunma Bakanı Lieberman, İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajda, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de terör örgütü DEAŞ ile ilişkili bir milis grubu silahlandırdığını iddia etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan tek cümlelik açıklamada, "İsrail, güvenlik kurumlarının tüm yöneticilerinin tavsiyesi üzerine, Hamas'ı çeşitli ve farklı yollarla yenmek için çalışıyor." ifadeleri kullanılarak Lieberman'ın iddiaları zımnen kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu, Gazze'de Milisleri Silahlandırdıklarını Açıkladı - Son Dakika

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