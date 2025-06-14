Netanyahu, İran'a Saldırıları Değerlendirecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu akşam güvenlik kabinesiyle İran'a başlattıkları geniş çaplı saldırılara ilişkin sığınakta durum değerlendirmesi yapacağı bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail güvenlik kabinesinin bu gece yerel saatle 22.00'de Başbakan Netanyahu başkanlığında toplanacağı kaydedildi.

Netanyahu'nun bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle gerçekleştireceği toplantıda, İran'a başlattıkları geniş çaplı saldırıları ele alacağı aktarıldı.

İran'dan gece saatlerinde beklenen misilleme saldırıları nedeniyle başbakan ve güvenlik kabinesi üyelerinin güvenli bir yeraltı sığınağında toplanacağı belirtildi.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.