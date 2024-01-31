Netanyahu: İşlerimiz bitmedi, kan dökmeye devam edeceğiz

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da hedeflerindeki kimseleri "terörist" olarak niteleyerek, bunların 500'den fazlasını öldürdüklerini ama "işlerinin bitmediğini" söyleyerek bölgede kan dökmeye devam edeceklerinin sinyalini verdi.
Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun 43. taburundaki yedek askerler ve komutanlarla buluşmasında İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.
Gazze'ye yönelik saldırılarına "zafer kazanıncaya" kadar devam edeceklerini söyleyen Netanyahu, bu nedenle Gazze dışındaki diğer bölgelerle de ilgilenmeleri gerektiğini dile getirdi.
Netanyahu, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da geçen yıl başından bu yana 500'den fazla "terörist diye nitelediği" Filistinliyi öldürdüğünü kaydederek, "Bugün Cenin'de olmak üzere (işimiz) bitmedi." İfadesini kullandı.
Cenin'de bulunan İbni Sina Hastanesine bu sabaha karşı sivil kıyafet, doktor ve hemşire önlüğü giyerek giren yaklaşık 10 İsrail özel harekat mensubu, 3 Filistinliyi susturucu silahlarla öldürmüştü.
7 Ekim'den bu yana 381 Filistinli öldürüldü
Gazze'de katliamlarına devam eden İsrail güçleri, Batı Şeria'da da kan dökmeyi sürdürüyor.
İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınanların sayısının 6 bin 390'a çıktığı aktarıldı.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) açıklamasına göre İsrail, bu yılın ilk 2 haftasında işgal altındaki Batı Şeria'da 7'si çocuk olmak üzere 30 Filistinliyi öldürdü.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı okuduğu sırada tepki gösterilen Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a destek verdi. Tunç, "Sayın Bekir Bozdağ'a yönelik tepkiler kabul edilemez. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır" dedi.
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Son Dakika › Güncel › Netanyahu: İşlerimiz bitmedi, kan dökmeye devam edeceğiz - Son Dakika
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