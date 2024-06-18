Netanyahu: İsrail'de iç savaş çıkmamalıdır - Son Dakika
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Netanyahu: İsrail'de iç savaş çıkmamalıdır

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümet karşıtı gösterileri değerlendirirken ülkede iç savaş çıkmaması gerektiğini belirtti. Netanyahu, halkın birlik içinde olmasının zaferin şartı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Hamas'ı ortadan kaldırmak, rehineleri geri almak ve İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek için mücadele ettiklerini ifade etti. İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi, hükümetin istifası ve erken seçim talepleriyle gösteri düzenlemeye devam ediyor.

18.06.2024 21:57
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümet karşıtı gösterileri değerlendirirken "ülkede iç savaş çıkmaması gerektiğini" belirtti.

Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybeden askerleri anma törenine katılan Netanyahu düzenlediği basın toplantısında, hükümet karşıtı gösterilere değindi.

"Kardeşler arasında iç savaş çıkmamalıdır. Bölünme zayıflıktır, birlik ise zaferin şartıdır." diyen Netanyahu, "Bir çok cephede savaşıyoruz. Güneyde Hamas'ı ortadan kaldırana ve tüm rehineleri geri alana kadar, kuzeyde halkımız evlerine güvenle dönene kadar. Doğuda İran'ın bizi çembere almasını ve nükleer silah elde etmesini engellemek için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Batı Kudüs'teki İsrail meclisi önünde toplanan binlerce İsrailli, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma yapılması, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle bugün bir kez daha gösteri düzenlemişti.

İsrailliler dün de İsrail meclisi önünde aynı taleplerle gösteri düzenlemişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 372 Filistinli öldürüldü, 85 bin 452 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 311'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 662 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 548 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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