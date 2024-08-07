Netanyahu İsrail halkından sabırlı olmalarını istedi

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İran ile gerilim devam ettiği İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, ülkesinin hem savunma hem de saldırıya hazırlıklı olduğunu ifade ederek, vatandaşlardan "sabırlı olmalarını ve soğukkanlı kalmalarını" istedi.

Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun İsrail ordusuna bağlı zırhlı birliklere ait bir üssü ziyaret ederek askerlerle bir araya geldiği belirtildi.

Netanyahu, ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede, İsrail'in hem savunma hem de saldırıya hazır olduğunu dile getirdi.

Zafere doğru ilerlediklerini ileri süren Netanyahu, "İsrailli vatandaşların teyakkuzda olduğunu biliyorum ve sizden tek bir ricam var. Sabrınızı ve soğukkanlılığınızı koruyun." ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.