Netanyahu'nun ABD Kongresi Konuşması Protesto Edildi - Son Dakika
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Netanyahu'nun ABD Kongresi Konuşması Protesto Edildi

TEL Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmasında 'esir takası anlaşmasının imzalanacağını bildirmemesini' eleştirerek Tel Aviv'in farklı noktalarında protesto gösterileri düzenledi.

24.07.2024 22:59
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TEL Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmasında "esir takası anlaşmasının imzalanacağını bildirmemesini" eleştirerek Tel Aviv"in farklı noktalarında protesto gösterileri düzenledi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv akşam saatlerinde Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması nedeniyle birden fazla protesto gösterisine sahne oldu.

İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçilerinden oluşan bir grup, akşam saatlerinde başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksi önünde toplandı.

Göstericiler, taşıdıkları pankart, afiş ve dövizlerle Netanyahu ve hükümetini "siyasi gerekçelerle" Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri geri getirecek Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşmasına yanaşmamakla eleştirdi.

Göstericiler, "Netanyahu'yu esir takası için anlaşmaya gitmektense Washington'da siyasi gösteri yapmakla" suçladı.

İsrailli esirlerin toplandığı diğer bir meydanda da Netanyahu'nun konuşması ekrandan yansıtıldı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin bir araya geldiği çatı oluşumu, yaptığı yazılı açıklamada, "45 dakikalık konuşma ve ayakta alkış, bir acı gerçeği ortadan kaldırmayacak. Netanyahu'nun konuşmasında 'Anlaşma şimdi' sözleri yoktu." ifadeleri yer aldı.

ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçilik binası da aynı şekilde İsrailli esirlerin yakınları ve destekçilerinin protesto gösterilerinin adresi oldu.

Netanyahu ve hükümetini Gazze Şeridi'nde müzakere edilen ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalamamakla suçlayan göstericiler, "Anlaşma şimdi" diye slogan attı.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

Esir takası müzakerelerinin ivme kazandığı geçen haftalarda Netanyahu, Refah Sınır Kapısı ve Gazze'nin Mısır sınırındaki İsrail işgalinin devam etmesinin olası mutabakatın şartlarından biri olduğunu söylemişti.

İsrail basınında, Netanyahu'nun yeni talepleriyle esir takası müzakerelerini zora soktuğuna dair haberler yer almıştı.

Netanyahu'nun, Hamas ile müzakereler için Mossad liderliğindeki heyetini perşembe Doha'ya gönderme kararı Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerinin "Başbakan'ın siyasi gerekçelerle anlaşmadan kaçtığı" tepkisiyle karşılanmıştı.

İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu'nun ABD'deki programlarının sarkması üzerine İsrail heyetinin Doha'ya gidişi daha da ertelendi.

Kaynak: AA

Tel Aviv, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'nun ABD Kongresi Konuşması Protesto Edildi - Son Dakika

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