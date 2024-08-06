Netanyahu'nun ailesi İran misillemesinde sığınakta kalmayı planlıyordu iddiası

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İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara ve oğlu Yair Netanyahu'nun olası İran misillemesinde Batı Kudüs'te üst düzey yöneticiler için hazırlanan sığınakta kalmayı planladığı iddia edilirken, Başbakanlık Basın Ofisi haberi yalanladı.

"Walla" internet sitesinde yayımlanan haberde, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in, İran'ın olası misillemesinde Başbakan Netanyahu dahil üst düzey yöneticilerin kalması için Batı Kudüs'te bir yer altı sığınağı hazırladığı belirtildi.

Haberde, Netanyahu'nun eşi Sara ve oğlu Yair'in de İran saldırısı sırasında üst düzey yöneticiler için hazırlanan sığınakta kalmayı planladığına yer verildi.

İsrail kamuoyunda tartışmalara neden olan haber, Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yalanlandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta kurban gitmişti. İran ile Hamas saldırının arkasında İsrail olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.