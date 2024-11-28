Netanyahu'nun İddialarına Ordudan Yanıt

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İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, "ordunun gizli bilgileri kendisinden sakladığına" ilişkin iddialarını reddetti.

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun ofisinden gizli belgelerin yabancı basına sızdırılması soruşturmasına ilişkin bilgilerin kendisinden saklandığı iddiasını yalanladı.

Hagari, İsrail ordusunun başbakanlıktan bilgi saklamadığını vurgulayarak, "ordu, devletin güvenliği için onun talimatı altında hareket etmektedir." açıklamasında bulundu.

Haaretz gazetesinin konuya ilişkin sorusuna ise Hagari, "Başbakanlık Ofisi'nin yetkili kaynaklara ve ilgili tüm bilgilere erişimi var ve bunun dışındaki her türlü bilgi yanlış." şeklinde cevap verdi.

Netanyahu, X hesabından geçen Cumartesi paylaştığı videoda, Başbakanlık Ofisinden gizli belgelerin sızdırılması soruşturmasında ordunun kritik bilgileri kendisinden sakladığını öne sürmüştü.

Netanyahu, "gizli belgelerin sızdırılması" soruşturmasında gözaltına alınan yardımcısı Eliezer Feldstein'i savunarak, Feldstein'in İsrail'in güvenliğine zarar vermeyecek vatansever biri olduğunu iddia etmişti.

İsrail'de "gizli belgelerin sızdırılması" soruşturmasında 5 kişi gözaltına alınmıştı

Söz konusu olaya ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yardımcılarından Eliezer Feldstein'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Hamas'a ait olduğu öne sürülen, üstünde oynamalar yapılmış belgelerin kamuoyunu manipüle etmek amacıyla Başbakanlık Ofisince yabancı basına servis edildiği anlaşılmıştı.

Yabancı basına servis edilen belgeler, Alman Bild ve İngiltere merkezli The Jewish Chronicle gazetelerinde yayınlanmıştı.

Jewish Chronicle'ın belgelere dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Gazze'de ele geçirdiği öne sürülen belgelere göre, Yahya Sinvar'ın İsrailli esirlerle Mısır üzerinden Gazze dışına kaçmayı planladığı öne sürülüyordu.

Bild gazetesindeki habere göre ise, İsrail güçlerinin Gazze'de ele geçirdiği belgelerde Hamas'ın psikolojik harp taktiği olarak esir takası ve ateşkes görüşmelerini mümkün olduğunca uzatmayı planladığı aktarılıyordu.

İsrail basınında, söz konusu olayın "İsrail güvenlik teşkilatında büyük endişe ve öfkeye yol açtığı ve bunun, Netanyahu ve yakın çalışma arkadaşları ile askeri yetkililer arasında gerginliği yükselteceğinin öngörüldüğü" yorumu yapılmıştı.