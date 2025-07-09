Netanyahu, Pentagon'da Hegseth ile Görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüşmek üzere Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına geldi.

Hegseth, Netanyahu'yu Pentagon girişinde resmi törenle karşıladı.

Eşlerin de katıldığı törende, İsrail ve ABD milli marşları çalındı. Törenin ardından Netanyahu ve Hegseth, görüşme için binaya geçti.

Netanyahu ve Hegseth, basına kapalı yapacakları görüşmeye geçmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarında ABD'nin sağladığı silah desteği ile İran konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisinin iki üyesi, 3 Temmuz'da İran'ın nükleer silah geliştirdiğinin tespit edilmesi halinde Başkan Donald Trump'a, İsrail'e B-2 hayalet bombardıman uçakları ve "sığınak delici" bombalar transfer etme yetkisi verilmesi yönünde Meclis'e öneride bulundu.

ABD, 22 Haziran'da hedef aldığı İran'ın nükleer tesislerini, B-2 hayalet bombardıman uçaklarından atılan, yaklaşık 6 metre uzunluğunda ve yerin onlarca metre altında hasar veren füzelerle vurdu.

Elinde 19 adet B-2 uçağı bulunan ABD'nin, bu uçakların bilgilerini bugüne kadar müttefikleri dahil hiçbir ülkeyle paylaşmadığı biliniyor.