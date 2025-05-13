Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız - Son Dakika
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Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız

Netanyahu: Gazze\'ye tam kapasite saldıracağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın bazı esirleri bıraktığı takdirde bunların alınacağını ancak Gazze'ye yapılan saldırıların devam edeceğini belirtti. Netanyahu, "Birliklerimiz hazır, Gazze'ye tam kapasiteyle saldıracağız. Geçici süreyle ateşkes yapabilir ancak sonuna kadar gideceğiz." dedi.

13.05.2025 16:57
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas'ın bazı esirleri bırakması durumunda bunları teslim alacaklarını ancak Gazze'ye saldırılarını sonlandıracakları bir durumun olmayacağını" belirtti.

NETANYAHU: HAMAS'I YOK ETME HAMLEMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail ordusunda yaralananların katıldığı bir programda konuşma yaptı. Netanyahu, konuşmasında, "Çok yakın günlerde tüm gücümüzle Hamas'ı yenme ve yok etme hamlemizi tamamlayacağız. Hamas, 'on esiri bırakıyoruz' derse bunları alacağız sonra saldıracağız ancak savaşı sonlandırdığımız bir durum olmayacak." dedi.

"GAZZE'YE TAM KAPASİTEYLE SALDIRACAĞIZ"

Netanyahu, Gazze'ye saldırmaktan vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Birliklerimiz hazır, Gazze'ye tam kapasiteyle saldıracağız. Geçici süreyle ateşkes yapabilir ancak sonuna kadar gideceğiz." ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİNLİLERİ KABUL EDECEK ÜLKELERE İHTİYACIMIZ VAR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin başka ülkelere sürülmesi planına değinen Netanyahu, Gazze'deki Filistinlilerin yüzde 50'sinin ayrılmak istediğini ileri sürerek, "tek bir sorunları olduğunu, Filistinlileri kabul edecek ülkelere ihtiyaç duyduklarını, bunun üzerinde çalıştıklarını" dile getirdi.

Netanyahu'nun sözleri Hamas'ın ABD ile uzlaşıya vararak ABD-İsrail çifte vatandaşı Gazze'deki esir asker Idan Alexander'ı pazartesi serbest bırakmasının ardından geldi. Esirin serbest bırakılması için İsrail'e gelen ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Netanyahu ile görüşmesinin ardından Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakereleri için Hamas ile dolaylı görüşmelere katılmak üzere İsrail hükümeti Katar'ın başkenti Doha'ya bir heyet gönderme kararı almıştı.

10 ESİR KARŞILIĞINDA GAZZE'YE İNSANİ YARDIM GİRİŞLERİ BAŞLAYACAK

İsrail basınındaki haberlere göre, ABD Temsilcisi Witkoff'un sunduğu yeni taslağa göre Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki on esiri serbest bırakması karşılığında Gazze'ye insani yardımların girişinin başlayacağı ve 70 ila 90 gün arası geçici ateşkese gidilebileceği belirtiliyor.

İSRAİL KALICI ATEŞKESİ REDDEDİYOR

İsrail herhangi bir müzakerede Gazze'deki savaşı sonlandırmayı ve kalıcı ateşkese gitmeyi reddediyor. Buna karşın basına yansıdığına göre Hamas, Gazze'de kalıcı bir ateşkese gidilmesi, insani yardımların girişinin sağlanmasını talep ediyor, Gazze'nin idaresinin bağımsız teknokrat bir yapıya bırakılmasını kabul ediyor.

GAZZE'DE İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

İsrail güvenlik kabinesi, geçen hafta İsrail ordusunun Gazze'de geniş bölümleri kalıcı olarak işgal edeceği, Filistinlilerin ateş altında belirli noktalara sürüleceği ve burada insani yardımların özel şirketler tarafından sağlanacağı bir plan sunmuştu. Türkiye'nin de yer aldığı dünya başkentlerinden, Birleşmiş Milletler ve uluslararası hak örgütlerinden İsrail'in bu yeni planının Gazze'deki insanlık felaketini daha da derinleştireceği eleştirisi gelmişti.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 19 aydır devam eden saldırılarının yanı sıra 2 Mart'tan bugüne insani yardım girişini engelliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yardımların girişinin engellenmesi nedeniyle 57 çocuğun yetersiz beslenme sebebiyle öldüğünü, durumun böyle devam etmesi halinde 71 bin çocuğun gelecek 11 ay içinde akut yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu paylaşmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 6490203:
    gel büllüğümü ye ambik 11 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    dünya lideri nerede. bir çıksa da o kadife sesiyle """ eyyyyyyy """ dese 8 5 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    tüm teröre lalet olsun 7 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    karşında savaşan biri mi varki tam kapasite saldıracaksın..halkı bombalıyor 5 0 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    Türkiye para karşılığı alır 2 2 Yanıtla
  • Murat Sert:
    hickimse ceza veremedi sonuç bu.yazık 0 0 Yanıtla
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