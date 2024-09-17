Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı Görevden Almayı Planlıyor - Son Dakika
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Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı Görevden Almayı Planlıyor

Netanyahu, Haredi Yahudileri memnun etmek için Gallant'ı görevden alarak Saar'ı atayabilir.

17.09.2024 00:18
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İsrail yetkilileri ve medyasına göre, Başbakanı Binyamin Netanyahu, zorunlu askerlik yapmayı reddeden Ultra Ortodoks Yahudileri (Haredi) memnun etmek için Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almayı planlıyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Başbakan Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Gallant'ı görevden alarak yerine Umut Partisi Başkanı Gideon Saar'ı atacağı yönündeki iddia ülkenin gündemine oturdu.

Netanyahu'nun zorunlu askerlik hizmetini reddeden Haredi Yahudilerini memnun etmek için Gallant'ı görevden alacağı belirtiliyor.

Savunma Bakanı Gallant, temmuz ayında Meclis'te yaptığı bir konuşmada, Haredi Yahudilerin zorunlu askerlik hizmeti için, "Bela aramıyoruz. Ordunun operasyonel kapasitesini iyileştirilmesi için daha fazla askere ihtiyaç var. Bizler de bu işi dostane ve aşamalı olarak yapmak istiyoruz." demişti.

Netanyahu ile Saar arasında siyasi anlaşma iddiası

İsrail merkezli "Ynet" haber sitesinin adını açıklamadığı İsrailli bir bakana dayandırdığı haberde, "Netanyahu ve Saar, savaşın zirvesinde bir siyasi anlaşma yapıyor: Savunma Bakanlığına karşı Haredileri askerlikten muaf tutmak." ifadeleri kullanıldı.

Savunma Bakanını belirleme tartışmalarının merkezinde "Gazze savaşı ve esir" konularının öne çıktığına işaret edilen haberde, "Ancak bundan da öte askerlik yasasını çıkarmak var. Netanyahu, bu konuda bir ilerleme görmek isteyen Ultra Ortodoks Yahudilerini memnun etmek için bunun en kısa sürede gerçekleşmesini istiyor." denildi.

Gallant'ın ise Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz başta olmak üzere ülkedeki muhalefet partilerinin onaylayacağı bir yasa tasarısını sunmak istediği aktarılan haberde, söz konusu tasarısının da Haredi Yahudilerin gençlerini askerlikten muaf tutacak bir yasa çıkarmayı zorlaştıracağını içerdiğine dikkati çekildi.

Haredilerin askerliğiyle ilgili mahkeme kararı

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da oybirliğiyle Ultra Ortodoks Yahudi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar verdi.

İsrailli dindar partiler, Yüksek Mahkeme kararının Haredilerin askerlik hizmetini sınırlandıracak bir yasanın çıkarılmasıyla hafifletilebileceğini düşünüyor. Muhalefet partileri ise bu yöndeki muhtemel yasayı "kaçak yasa" olarak dillendiriyor.

Savunma Bakanı Gallant da muhalefet partilerinin onayı da alınmadan böyle bir yasaya karşı tutum sergiledi. Bu nedenle de Meclis'te, siyasi partilerin çoğunun onayını teyit edinceye kadar bu yönde bir yasa tasarısını sunma önerisi durduruldu.

Ynet sitesindeki haberde, Haredilerin askerlik hizmetiyle ilgili yasasının siyasi ittifakın genişletilmesiyle mümkün olabileceğine vurgu yapıldı.

Ynet sitesi, bir siyasi partinin üst düzey yetkilisinin ağzından da şunları aktardı:

"Gideon Saar'ın hükümete girmesi için Netanyahu'ya defalarca talep ilettik. Saar ile faydalı ittifaklar kurulabileceğine inanıyoruz."

Gallant'ın yerine Savunma Bakanlığına atanacağı öne sürülen Umut Partisi Başkanı Saar, Ynet sitesindeki iddiadan kısa süre sonra yaptığı açıklamada,"Saar veya yardımcısı ile Haredi Yahudileri partileri veya herhangi bir tarafla bu yönde görüşmeler olmadı." ifadelerini kullandı.

Binyamin Netanyahu'yla anlaşmazlıklar nedeniyle 2020'de Likud Partisi'nden ayrılan 57 yaşındaki Saar, 2021 yılında kurduğu partiyle girdiği seçimlerde 6 milletvekili çıkarmıştı.

Netanyahu Gallant'ı görevden almaya hazır

Ynet sitesindeki haberde, Netanyahu ile Saar arasındaki ittifakın bazı maddelerinin hazırlandığına işaret edilerek, "Netanyahu, çok yakında Savunma Bakanı Gallant'ı görevden almaya hazırlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Likud Partisi'nin Gallant'ı solcu olmakla suçlayacağı ve Netanyahu'nun da sağcı bir savunma bakanına ihtiyacı duyduğunu öne süreceği vurgulandı.

Bu arada İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, X hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu hükümetindeki koltuk oyunları, ülkedeki güvenlik durumunu iyileştirmeyecek ve kaçırılanların salıverilmesini sağlamayacak." ifadelerine yer verdi.

Gallant'ın görevden alınması adımının güvenlikle ilgili değil, siyasi bir adım olacağına dikkati çeken Liberman, "Bununla kaçak yasanın Meclis'ten geçmesi ve Netanyahu'nın doğal ortakları olan partiler memnun etmek isteniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Liberman, İsrail'de güvenliği geri getirecek, herkes için zorunlu askerlik yasasını çıkaracak ve anayasayı hazırlayacak bir yönetime muhtaç olduğunu savundu.

Netanyahu siyasi varlığını koruyor

İsrail merkezli Kanal12 televizyonunda siyasi analist Daphna Liel ise X hesabından şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gallant'ın görevden alınmasının kuzeydeki savaşla ilgisi yok. Çünkü aylardan beri Netanyahu'nun Gallant'tan kurtulmak için fırsat aradığını duyuyorduk. Bunun sebebi de kişisel sadakat ve zorunlu askerlik yasasının tasarısı çözümüyle ilgilidir. Savaş döneminde Savunma Bakanını değiştirmek, siyasi bekayla ilgili sebeplerden ötürüdür. Haredi Yahudilerin çoğunu askerlikten muaf tutulmasının sebebi de budur."

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aylardır Netanyahu'ya Gallant'ı görevden alması yönünde çağrıda bulunduğunu ve bunu hemen yapmanın zamanı geldiğini belirterek, "Kuzeyde bir karar verilmesi gerekiyor ve Gallant buna liderlik edecek doğru adam değil." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, İsrail, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı Görevden Almayı Planlıyor - Son Dakika

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