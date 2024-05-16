Netanyahu, Savunma Bakanı ile Gazze'nin idaresi konusunu görüşecek - Son Dakika
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Netanyahu, Savunma Bakanı ile Gazze'nin idaresi konusunu görüşecek

Netanyahu, Savunma Bakanı ile Gazze\'nin idaresi konusunu görüşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Gazze'nin idaresi konusunda yaşadığı ayrışmayı yüz yüze görüşeceğini belirtti. Netanyahu, Gazze'nin idaresinin Filistin Yönetimi'ne devredilmesine karşı olduğunu vurguladı. Savunma Bakanı Gallant ise Gazze'de askeri-sivil bir rejimin İsrail için tehlikeli olduğunu ve Hamas'a alternatif bir yönetim bulunması gerektiğini söylemişti.

16.05.2024 21:53
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv yönetiminin saldırıları sonrası Gazze'nin idaresi konusunda ayrışma yaşadığı Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yüz yüze bu konuyu görüşeceğini belirtti.

Netanyahu, İsrail'in güneyinde Gazze sınırı yakınlarında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Gallant ile yaşadığı ayrışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savunma Bakanı'na hala güvenip güvenmediği ve kendisiyle birlikte çalışıp çalışamayacağı sorulan Netanyahu, "Eğer Savunma Bakanı'nın dün söylediklerinden bahsediyorsanız, ona söyleyeceklerimi ilk olarak yüz yüze söyleyeceğim, burada değil." cevabını verdi.

Netanyahu, Gallant ile ayrışma yaşadığı Gazze'nin idaresi konusundaki görüşmenin yakında gerçekleşeceğini belirterek, İsrail'in saldırıları sonrası Gazze'nin idaresinin Filistin Yönetimi'ne devredilmesine karşı olduğunu da yineledi.

Gallant ile Netanyahu, Gazze'nin idaresi konusunda karşı karşıya geldi

İsrail Savunma Bakanı Gallant, dün Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, uzun zamandır Gazze'de Hamas'a alternatif bir yönetim bulma yönünde çalışmanın gerekli olduğunu söylediklerini ancak herhangi bir karşılık alamadıklarını belirtmişti.

Gallant, "Ordunun planı tartışmaya açılmadı, daha da kötüsü yerine hiçbir alternatif getirilmedi. Gazze'de askeri-sivil bir rejim, İsrail için kötü ve tehlikeli bir alternatiftir." demişti.

Gazze'de askeri bir yönetimin kurulmasını kabul etmeyeceğini belirten Gallant, Netanyahu'ya, konuya ilişkin bir karar vermesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil-askeri bir rejimin olmayacağını ilan etmesi ve Hamas'a alternatif bir yönetimi teşvik etmesi çağrısında bulunmuştu.

Başbakan Netanyahu ise X sosyal medya platformundan paylaştığı videoda Gallant'ın eleştirilerine, "Hamas var olduğu sürece başka hiçbir aktör Gazze'yi yönetemeyecek, kesinlikle Filistin yönetimi değil." ifadeleriyle cevap vermişti.

Hamas yenilene kadar "ertesi gün" tartışmalarının "anlamsız" olduğunu savunan Netanyahu, "Hamas'ın Gazze'yi askeri olarak idare etmediği netleşene kadar hiçbir aktör kendi güvenliği korkusuyla Gazze'nin sivil yönetimini tek başına kabul etmeye hazır olmayacak." iddiasında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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