NEÜ, Avrupa Özel Ödülü'nü Kazandı

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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Avrupa Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yılmaz Seçim ile Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu Mehmet Koru'nun kaleme aldığı Çatalhöyük Kenti Çumra Mutfak Kültürü ve Yemek Çeşitliliği" kitabı, Gourmand World Cookbook Awards 2024 seçkisinde Avrupa Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Seçim, Türkiye'nin kültürel ve gastronomik mirasını uluslararası alanda tanıtma fırsatı bulmaktan memnun olduklarını söyledi.

Bu ödüllün, Türkiye'nin zengin kültürel mirasını dünyaya tanıtma yolunda önemli bir adım olduğunu ifade eden Seçim, "Her yıl dünyanın dört bir tarafından gelen yüzlerce başvurunun değerlendirildiği Gourmand Ödülleri'nde böyle bir ödülü üniversitemize getirmiş olmak bizim için gurur verici." dedi.