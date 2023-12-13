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Nevşehir'de Belediye Hizmet Binası Soygunu - Son Dakika
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Nevşehir'de Belediye Hizmet Binası Soygunu

Nevşehir'in Göre beldesinde bulunan belediye hizmet binasında gerçekleşen soygun olayında şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, çelik kasa ve güvenlik kamerası kayıt cihazlarının çalınması olayının şüphelisinin H.C. olduğunu tespit etti. Şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı ve çalıntı eşyalar ele geçirildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Nevşehir\'de Belediye Hizmet Binası Soygunu
13.12.2023 - 15:58,
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Nevşehir'in Göre beldesinde, belediye hizmet binasındaki çelik kasayı çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Göre Belediyesinin Kasapoğlu Mahallesi Niğde yolundaki hizmet binasından, içinde para olan çelik kasa ile güvenlik kamerası kayıt cihazlarının çalınması olayının şüphelisinin H.C. olduğunu belirledi.

Beldedeki bir adrese düzenlenen operasyonda H.C. gözaltına alındı, çelik kasa ve güvenlik kamerası kayıt cihazları ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

Belediye binasına 11 Aralık'ta pencere camı kırılarak girilmiş, muhasebe odasında günlük tahsilatın konulduğu 17 bin 125 lira bulunan çelik kasa ile güvenlik kameralarının 2 kayıt cihazı çalınmış, binada inceleme yapan jandarma ekipleri, koridor ve bazı odalardan kan ve parmak izi örnekleri alarak failin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nevşehir'de Belediye Hizmet Binası Soygunu - Son Dakika
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