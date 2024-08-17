Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Nevşehir\'de Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" gerçekleştirildi.

17.08.2024 23:46
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Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" gerçekleştirildi.

Hacıbektaş Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki etkinlik, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Alevi Bektaşi vatandaşları bir araya getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, buradaki konuşmasında, Hacı Bektaş Veli'nin kendisine ışık tutan önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Anadolu'nun insanıyla, doğasıyla ve yaşayan her unsuruyla tüm yeryüzüne söyleyecek sözü olduğunu dile getiren İmamoğlu, Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu topraklarında öğretici tavırlarıyla sonsuzluğu yakalayan en önemli değerler arasında yer aldığını ifade etti.

Hacı Bektaş Veli'nin hoşgörüsüyle birlik ve beraberliği öne çıkardığını belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hacı Bektaş Veli, zamandan ve mekandan bağımsız, derinliği, tüm insanlığı kapsayıcılığıyla çok önemli bir birliği öne çıkarır. Kardeşliğin ve barışın sesini, taşın, ağacın, insanın, canlı, cansız tüm varlıkların dilini konuşarak yükseltir. Onun yaşayışı ve öğretisi, çeşitlilik içinde yüce bir birliği anlatır. Hacı Bektaş Veli, yüzyıllar öncesinden belki de milyonlarca yıl ötesine giden bir sestir. Hacı Bektaş Veli, geçmişten günümüze akan ve geleceğe uzanan insan merkezli dünya görüşüyle sevgi, barış ve hakikat eliyle evrensele uzanan engin bir denizdir. Membaını Anadolu topraklarından alan bu deniz, merhamet, hoşgörü ve insan sevgisinden beslenen pınarıyla insanlığa hayat vermeye bütün coşkusuyla devam ediyor. Bugün hikmetli öğretisiyle hak ve hakikat aşkını anlatan Hacı Bektaş Veli'nin huzurundayız. Hacı Bektaş Veli'nin yolu, yolumuzdur. Bu yol bize birleşmeyi emreder. Bu yol bize bir olmayı, iri olmayı, diri olmayı emreder. Bu yol bize, bu memleketin içinde 86 milyon yurttaşımızın hiçbirisini dışarıda bırakmamayı, 86 milyon insanımızın bu canım vatanın her varlığının, her nimetinin, her karış toprağının eşit hissedarı olmayı emreder. İşte bu yolda yürümeye kararlı insanlarız."

İmamoğlu, Hacı Bektaş Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinliklerinin gelecek yıldan itibaren İBB tarafından düzenlenmesi amacıyla Hacıbektaş Belediyesi ile protokol yaptıklarını da sözlerine ekledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nin Alevi vatandaşlara devredilmesi gerektiğini savunarak, "Hacı Bektaş Veli dergahı müze değildir. Alevi yurttaşlarımız bu dergahta özgürce kendi inancını yaşamalıdır. Alevi yurttaşlarımıza kapanan bu kapıları açacağımız günler uzak değildir. Dergah içinde cami ve cemevi var. Cami ibadete açık ama cemevi kapalı. Biz bu ikili hukuku reddetmediğimiz müddetçe camiler açık, cemevleri kapalı kalacaktır. Cemevlerinin yasal statüye kavuşacağı günlere kadar omuz omuza mücadele edeceğimiz günler bu günlerdir." diye konuştu.

İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Hacı Bektaş Veli'nin Horasan'dan Anadolu'ya geldiğinde karşılaştığı ülke yapısıyla bugünkü durumun farksız olduğunu ifade ederek, "Cemevleri Alevilerin ibadethaneleridir, bunu er geç kabul edeceksiniz." dedi.

Kılıçdaroğlu: Burası son kaledir

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Hacı Bektaş Veli'nin çağının filozofu değil, geleceğin güneşi olduğunu dile getirdi.

Hacı Bektaş Veli'nin fikri derinliğinin sözde olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Unutmayın Hacı Bektaş, sadece ruhsal arınmanın değil, toplumsal arınmanın da iz düşümüdür. İhaneti görenlerin, yarı yolda bırakılanların, kötülüğe uğrayanların son sığınadır. Burası son kaledir. O sığınak ki arınarak şu an çoğalanların ocağıdır. O sığınak ki onca acıyı ateşle kavurup yüreklere su serpen, dirilenlerin ocağıdır. Yine unutmayın, burası hem son kale hem de ilk direniştir. Ayağa kalkma zamanı, zamanın ön sözleridir. Bu topraklardan kimler geldi, kimler geçti ama Hacı Bektaş gibi iz bırakanlar sayılıdır. Çünkü o, kerameti kendinden sananların değil, arındıkça mücadele edenlerin ayağa kalkışıdır. Düşünün o, 'Her ne arar isen kendinde ara' diyen, çağının çok ilerisinde olan bir aydın, bir düşünürdü. Kötülüğü iyilikte yakan Hacı Bektaşi Veli ihaneti dostlukta pişirmiştir. Kurtuluşu başkalarından beklemek yerine kendinde bulanların manifestosudur bu cümle."

Hacı Bektaş Veli'nin insanlığa yol gösteren sözlerinden örnekler veren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kimi zaman unutulan, kimi zaman onca kötülüğe uğrayan ama her fırsatta 'İncinsen de incitme' diyenler, 800 yıl önceden dünyamızı aydınlatmaya çalışan Hacı Bektaşi Veli'nin huzurunda ne diyeceğiz. Cellatlarla çocuklar aynı dünyada yaşamamalı. Analar ağlamamalı. Emek bölüşülmeli. Babalar da gülebilmeli. Ayrı, gayrı olmamalı. İnsan üstün olacaksa kadın erkekten üstün olmalı. İnsan ayrılacaksa Alevi-Sünni, Türk-Kürt, siyah-beyaz değil, iyi ve kötü olarak ayrılmalı. 'Özünü bilirsen özürden kurtulursun' der hünkar Hacı Bektaş Veli. O da biliyor ki okunacak en büyük kitap insandır aslında. Ona göre insanlar ya arınacak, birlik olacak ya da arınmadan sadık gidecekler. Biz arınacağız, kötülükten arınacağız. ihanetten arınacağız, incitenlerden arınacağız, menfaatperestlerden arınacağız. Sevgili dostlarım arındıkça azalmayacağız, arındıkça çoğalacağız. Arındıkça kardeşlik bağlarımız, sımsıkı birbirimizi tutan ellerimiz güçlenecek. Arındıkça büyüyeceğiz, arındıkça önce insan sonra çağ, çığır açan toplum olacağız."

Konuşmaların ardından Hacıbektaş Semah Ekibi'nin sahne aldığı programda, "Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü" Veliyettin Hürrem Ulusoy'a, "Hacı Bektaş Veli Akademik Araştırmalar Ödülü" Doç. Dr. Meral Salman Yıkmış'a, "Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sanat Ödülü" Kılavuz Bakır'a, "Hacı Bektaş Veli Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü" Adil Ali Atalay'a takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi - Son Dakika

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