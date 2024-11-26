Nevşehir'de Kaçak Sigara Baskını

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Nevşehir'de, son bir haftada polisin gerçekleştirdiği uygulamalarda 150 bin makaron ile kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda 150 bin dolu makaron, 200 paket kaçak sigara ile 10 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.