New Orleans'ta Yılbaşı Kutlamasında Terör Saldırısı: 10 Ölü

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(ANKARA) - ABD'nin New Orleans kentinin Belediye Başkanı LaToya Cantrell, yılbaşı günü erken saatlerde yeni yılı kutlayan kalabalığın üzerine bir aracın hızla dalmasıyla 10 kişinin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin, "New Orleans şehrinin bir terör saldırısından etkilendiğini biliyoruz" ifadesini kullandı.

İlk bilgilerin ışığında saldırıya ilişkin açıklama yapan New Orleans kentinin Belediye Başkanı LaToya Cantrell, terör saldırısı olarak nitelendirdiği olayın soruşturulduğunu belirtti.

New Orleans Polis Departmanı: "Bu adam mümkün olduğunca çok insanı ezmeye çalışıyordu"

New Orleans Polis Departmanı Başkanı Anne Kirkpatrick, "Kalabalığın üzerine aracını süren kişinin bunu kazara yapmadığından emin olduklarını" söyledi. Kirkpatrick, "Olayda bir adam Bourbon Caddesi'nde bir kamyoneti çok hızlı bir şekilde sürüyordu ve bu çok kasıtlı bir davranıştı. Bu adam mümkün olduğunca çok insanı ezmeye çalışıyordu" dedi.

Başkomiser Kirkpatrick, polisin yaşananların alkollü araç kullanımından kaynaklandığını düşünmediğini de belirerek, "Bu bir alkollü araç kullanma durumu değildi. Şu anda elimizdeki bilgilere göre bu daha karmaşık ve daha ciddi bir durum" diye konuştu.

CBS News televizyon kanalı, sürücünün daha sonra araçtan inerek silahla ateş etmeye başladığını ve polisin de ateşle karşılık verdiğini iddia etmişti.