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Niğde'de 850 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Niğde'de 850 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 850 bin dolu makaron ele geçirildi. Araçlarda bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde\'de 850 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi
18.12.2023 - 10:09,
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Niğde'de polis ekiplerince 850 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde- Adana Otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında farklı tarihlerde minibüs ve hafif ticari araçta arama yaptı.

Araçlarda, 850 bin dolu makaron bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Adana, Niğde, Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de 850 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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