Niğde\'de 850 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

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Niğde'de polis ekiplerince 850 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde- Adana Otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında farklı tarihlerde minibüs ve hafif ticari araçta arama yaptı.
Araçlarda, 850 bin dolu makaron bulundu.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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