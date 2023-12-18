Niğde\'de 850 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

Niğde'de polis ekiplerince 850 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde- Adana Otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında farklı tarihlerde minibüs ve hafif ticari araçta arama yaptı.

Araçlarda, 850 bin dolu makaron bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.