Niğde'de Dolandırıcılık Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Niğde'de Dolandırıcılık Bilgilendirmesi

Niğde\'de Dolandırıcılık Bilgilendirmesi
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Emniyet ekipleri, dolandırıcılığa karşı vatandaşı bilgilendirdi ve broşür dağıttı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara dolandırıcılık ve sahtecilik konularında bilgilendirmede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, 27 Temmuz- 2 Ağustos tarihleri arasında iletişim yoluyla dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar, yatırım, araç kiralama, sosyal medya üzerinden yatırım ve sosyal medya üzerinden alışveriş dolandırıcılığı ile IBAN kiralamaya yönelik vatandaşları bilgilendirdi.

Ekipler, bu kapsamda vatandaşlara polis, jandarma, savcı veya herhangi bir kamu personelinin para talep etmeyeceğini, cep telefonlarına gelen çağrı ve mesajları dikkate almamaları gerektiğini anlatarak, broşür dağıttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de Dolandırıcılık Bilgilendirmesi - Son Dakika

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