Niğde\'de Hayırsever Vatandaş 33 Yıldır İhtiyaç Sahibi ve Yetimlere Yardım Ediyor

Niğde'de hayırsever vatandaş, 33 yıldır ihtiyaç sahibi ve yetimlere yardımda bulunuyor.
Babasını 14 yaşında kaybeden devlet memuru Şahin Mercan, 30 yıl kişisel olarak devam ettiği yardım faaliyetlerini, 3 yıl önce kurduğu Yetim Eli Derneği ile sürdürüyor.
Ramazan ayında yetim ve hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi ve yetimleri unutmayan Mercan'a daha önce burs verdiği öğrenciler de destek sunuyor.
Dernek Başkanı Mercan, AA muhabirine, ihtiyaç sahibi ve yetimlerin evlerine giderek ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini söyledi.
Ramazan ayında da her gün yetim ve garibanların ihtiyaçlarını temin ettiklerini belirten Mercan, gıda kolilerini ramazan başlamadan tüm yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini anlattı.
Yaklaşık 33 yıldır yetim çocukları okuttuğuna dikkati çeken Mercan, şöyle konuştu:
"Şu an itibarıyla 5 bin 177 çocuğu okutup meslek sahibi yapmışız. 3 bin 141 çocuğumuz da bize geri dönüp nakdi yardım yapar konuma geldi. Okuttuğumuz ve meslek sahibi olan çocuklarımız, genelde okuyan öğrencilere burs desteği sağlıyor. Ramazan ayında derneğimize de destek veriyorlar. Öğrenciyken destek olduğumuz bir kızımız, İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde doçent olmuş. Yaklaşık 10 yıldır görüşmüyorduk. Aradı, 'Ağabey Allah razı olsun bize de destek olmuştun, ben de yetimlere destek olmak istiyorum.' dedi ve yardım yaptı. Bir de geçen hafta Kayseri Adliyesi'nde savcı olarak göreve başlayan bir kardeşimiz, 'Ağabey ilk maaşımı aldım, maaşın tamamını gönderiyorum.' dedi."
"Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz"
Mercan, ramazanda bugüne kadar 899 ramazan kolisi dağıttıklarını, bayrama kadar bu sayının bine ulaşabileceğini ifade etti.
Sadece yetimlere yardım etmediklerini dile getiren Mercan, şöyle devam etti:
"Yetim olmayan ancak babaları hasta olan çocuklara da ramazan kolisi veriyoruz. 2014'ten itibaren her yıl ramazan ayının 15. günü Dünya Yetimler Günü olarak kutlanıyor. O gün, Niğde'nin nezih bir lokantasında 150 kardeşimiz annelerine iftar programı yapıyoruz. O gün annelere ve çocuklara bayram harçlığı da veriyoruz. Aynı zamanda 4-5 mağazayla anlaşarak çocukların bayramlıklarını da aldık. Mağazalara borçlandık ancak yetim ve hayırseverlerin desteğiyle geri ödedik. Arife gününe kadar yaklaşık 500 çocuğun bayramlığını alacağız. Çocuklarımızı sevindiriyoruz, onların mutluluğu bizim mutluluğumuz."
Bu yıl üniversitede okuyan 712 öğrenciye 1000-2 bin lira arasında burs verdiklerini aktaran Mercan, bunlardan 491'inin yetim olduğunu, her yıl yaklaşık 80-150 arasında öğrencinin de mezun olduğunu sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Hayırsever Vatandaş 33 Yıldır İhtiyaç Sahibi ve Yetimlere Yardım Ediyor - Son Dakika
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Efeler 09'u 6-0'lık skorla mağlup ederek puanını 48'e yükseltti ve bitime 3 maç kala ilk iki hedefini sürdürdü. Karşıyaka, ligi en iyi konumda bitirip Play-off için avantaj yakalamak istiyor.
Sakarya'nın yeni karma Organize Sanayi Bölgesi Söğütlü OSB için yapılan yer tahsis çağrısına 200'ün üzerinde yatırımcı başvuru yaptı. Söğütlü OSB'nin cazip özellikleri ve bölgenin ulaşım altyapısı, lojistik kolaylığı ve uygun arsa fiyatları yatırımcıları cezbetmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, sadece ihracat ve istihdam artışına katkı sağlayacak firmaları beklediklerini belirtti. Rant amaçlı başvurulara itibar edilmeyeceği vurgulandı. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 40 firma ile sözleşme yapılabilir seviyeye gelindiği açıklandı. Başvurular hala devam etmektedir.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan aranan ve 18 yıl hapis cezası bulunan A.E.O. isimli şahsı yakaladı. Şahıs tutuklanarak Düzce cezaevine teslim edildi.
Tianjin Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı'na yanaşan Serenade of the Seas kruvaziyer gemisi, 50 ülkeden 1.800 turisti ağırlayacak. Gemi, bir gece ve iki gün boyunca Tianjin'de demirleyecek ve turistlerin çoğu Beijing ve Tianjin kentlerinde gezinti yapacak. Liman, 2024 yılından bu yana 22 kruvaziyer gemisi ve 68.000 turisti ağırladı.
Esenyurt Devlet Hastanesi'ne yeni yapılan ek binadaki elektrik çalışmaları nedeniyle ameliyathane ve yoğun bakım servisi dışındaki tüm alanlar kapatıldı. Hasta alımını duran hastaneye gelen vatandaşlar, çevredeki devlet hastanelere yönlendirildi. Hastanenin akşam saat 17.00'ye kadar kapalı kalacağı belirtildi.
Kahramanmaraş'ta kanserden babası dahil 5 akrabasını kaybettiğini belirten bir anne, 3 yaşında bir oğlu olduğunu ve onun büyüdüğünü, evlendiğini görmek istediğini söyledi. Ailesinde genetik olan bu hastalıktan ölmek istemediğini ifade eden anne, kemoterapi görerek tedavi görmekte olduğunu belirtti.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile Manchester City, yarın Santiago Bernabeu'da mücadele edecek. İki takım daha önce 10 kez karşılaşırken, City 4 galibiyet alırken, Real Madrid ise 3 kez kazandı. İki ekip, geçen sezon yarı finalde karşılaşmış ve Manchester City finale yükselmişti. Her iki takım da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde namağlup olarak çeyrek finale çıktı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katındaki evin mutfak kısmında çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan hafif şekilde etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, etkilenenler ambulansta tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?