Niğde'de İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı

Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Y.A. idaresindeki 55 AHV 881 plakalı otomobil, Niğde- Adana Otoyolu Çeleme Deresi 1. Tünel'de sol şeritte bekleyen Z.L. idaresindeki 34 FM 8074 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan araçlardaki 4 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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