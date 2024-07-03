Niğde'de İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Niğde'de İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, Y.A. idaresindeki bir otomobil, Niğde-Adana Otoyolu'nda bekleyen Z.L. idaresindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi, hemen hastaneye kaldırıldı.

03.07.2024 09:51
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Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Y.A. idaresindeki 55 AHV 881 plakalı otomobil, Niğde- Adana Otoyolu Çeleme Deresi 1. Tünel'de sol şeritte bekleyen Z.L. idaresindeki 34 FM 8074 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan araçlardaki 4 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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