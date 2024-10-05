Niğde'de İlk Mesane Tümörü Ameliyatı - Son Dakika
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Niğde'de İlk Mesane Tümörü Ameliyatı

Niğde\'de İlk Mesane Tümörü Ameliyatı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'nde 73 yaşındaki hastaya mesane tümörü ameliyatı yapıldı.

05.10.2024 14:46
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez mesane tümörü ameliyatı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 73 yaşındaki mesane kanseri hastanın, ilk defa uygulanan radikal sistektomi üriner diversiyon cerrahisiyle sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve ameliyatı gerçekleştiren Dr. Kadir Böcü, operasyonun hastanenin üroloji bölümünün en kapsamlı ve radikal cerrahi işlemlerinden biri olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu da Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk olan kornea naklinden sonra bir ilke daha imza atıldığını aktardı.

Üniversite hastanesinin yeni hizmetlerle kente ve bölgeye hizmet veren bir sağlık kuruluşu olduğuna dikkat çeken Uslu, "Rutin bir cerrahi işlem olsa da hastalarımız daha önce şehir dışına sevk ediliyordu, artık il dışına sevklerde yüksek oranda azalma yaşanacak. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kadir Böcü ile ameliyat ekibini tebrik ederim. 73 yaşındaki hastamıza şifa diliyor, hemşehrilerimizin bir sorununa daha derman olan hocamıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de İlk Mesane Tümörü Ameliyatı - Son Dakika

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