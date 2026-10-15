Niğde'de polis, ÇOGEP ile öğrencilere siber dolandırıcılık ve 112 eğitimi verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika uygulamasını yükleyin. YÜKLE

Niğde'de polis, ÇOGEP ile öğrencilere siber dolandırıcılık ve 112 eğitimi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde\'de polis, ÇOGEP ile öğrencilere siber dolandırıcılık ve 112 eğitimi verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ÇOGEP kapsamında Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine siber dolandırıcılık, güvenli internet, akran zorbalığı ve 112'nin kullanımını anlattı. Çalışmayla çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi amaçlandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik, Çocuk Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Birlikte her Şey Mümkün Projesi" kapsamında Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler polis nasıl olunur, polislik başvurusu şartları, asayiş olaylarına karşı alınması gereken tedbirler, siber dolandırıcılık ve güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı, 112 Acil Çağrı Hattı'nın kullanımı ve önemli telefon numaraları konularında bilgi verdi.

Öte yandan çalışmayla çocukların suça sürüklenmesinin ve suç mağduru olmasının önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan ve sağlıklarını tehdit eden maddelerden uzak tutulması, sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi ve güvenli eğitim ortamlarında yetişmelerine katkı sağlanması amaçlandı.

Kaynak: AA
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiDolandırıcılıkGüvenlikEğitimGüncelPolisNiğdeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Azerbaycan’da tarihi protesto Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
İstanbul’da selin gelişi saniye saniye kamerada Görüntüler korkuttu İstanbul'da selin gelişi saniye saniye kamerada! Görüntüler korkuttu
Uçağın adı da dikkat çekici İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu’nu tanık olarak istedi İmamoğlu Silivri’de iddianameye yüklendi Kılıçdaroğlu'nu tanık olarak istedi! İmamoğlu Silivri'de iddianameye yüklendi
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
17:21
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
16:24
İstanbul ve Kocaeli’nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
16:12
Doktorun çabaları yetmedi İşte Dündar Ziya Gültekin’in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
Doktorun çabaları yetmedi! İşte Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
15:52
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 17:36:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Niğde'de polis, ÇOGEP ile öğrencilere siber dolandırıcılık ve 112 eğitimi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei