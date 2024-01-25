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Niğde'de Polisin Dikkatiyle Yaşlı Çiftin Dolandırılması Önlendi - Son Dakika
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Niğde'de Polisin Dikkatiyle Yaşlı Çiftin Dolandırılması Önlendi

Niğde'de polis ekipleri, telefonla arayan bir kişinin kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı bir çifti dolandırmaya çalıştığını tespit etti. Polis, çiftin evde olmadığını fark ederek eşin altınlarını bozdurmak üzereyken buldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Niğde\'de Polisin Dikkatiyle Yaşlı Çiftin Dolandırılması Önlendi
25.01.2024 - 15:25,
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Niğde'de polisin dikkati sayesinde yaşlı çiftin dolandırılması önlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği Güven Timleri, Ayhan Şahenk Bulvarı'ndaki Vakıfbank Şubesi'nde telefonla telaşla konuşan M.K. (80) ile iletişim kurdu. M.K, polis ekiplerine bir kişinin kendisini telefonla arayıp polis olduğunu söyleyerek, isminin suç örgütünün faaliyetlerine karıştığını söylediğini aktardı.

Telefonla arayanın kendisinden para göndermesini istediğini bildiren M.K, bu nedenle eşi N.K'nin (76) altınlarını bozduracağını kaydetti.

Kısa sürede M.K'nin ikametine giden ancak evde kimseyi bulamayan ekipler, N.K'yi İstasyon Caddesi'ndeki bir kuyumcuda 172 bin 935 liralık altını bozdurmak üzereyken buldu.

Yaşlı çifti dolandırılmaktan kurtaran polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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