Niğde Müzesi Yeniden Açılmalı - Son Dakika
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Niğde Müzesi Yeniden Açılmalı

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CHP'li Ömer Fethi Gürer, deprem sonrası kapalı olan Niğde Müzesi'nin bir an önce açılması gerektiğini belirtti.

16.09.2024 10:04
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Müzesi'nin 6 Şubat depreminde hasar aldığını ve kullanılmayacağına dair rapor verildiğini  belirterek, "21 bin eserin bulunduğu müzemiz şu an kapalı durumda. Bu durum, hem Niğde'nin kültürel mirasının hem de turizminin önemli bir darbe almasına yol açıyor. Bir an önce Niğde Müzesi için gerekli çalışmalar başlatılmalı ve müze tekrar açılmalı" dedi.

CHP'li Gürer, Niğde Müzesi'nin akıbetine ilişkin açıklama yaptı. Gürer, 1982 yılında açılan Niğde Müzesi'nin 2001 yılında Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'ne aday gösterildiğini, 21 binden fazla eseri barındıran müzenin depremde aldığı hasar nedeniyle kapandığı ve ne zaman yeniden açılacağının belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Gürer, müzenin bir an önce yeniden inşa edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Niğde'de şu an müze yok, 21 bin eser sergilenemiyor. Yeni müzenin yapılması gerekiyor, ama henüz bu konuda bir çalışma başlamadı" diye konuştu.

"Niğde Müzesi tekrar açılmalı"

Niğde'nin tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve bir dönem Kapadokya'nın başkenti konumunda bulunduğunu vurgulayan Gürer, bu kültürel zenginliğin korunması gerektiğini söyledi. Gürer, şöyle konuştu:

"Niğde'de 7 ayrı yerde bilimsel kazılar devam ediyor ve bu kazılardan sürekli yeni eserler ortaya çıkıyor. Ancak, şu an Niğde'de bir müze yok ve bu eserler sergilenemiyor. Bu, büyük bir eksiklik. Müzenin yeniden inşasının aynı yerde yapılacağı söyleniyor, ancak çalışmalar bir türlü başlamadı. Bir an önce Niğde Müzesi için gerekli çalışmalar başlatılmalı ve müze tekrar açılmalı. Niğde için büyük bir ihtiyaç olan müzenin kapalı olması, gelen turistlerin müzeyi gezememesi ciddi bir eksiklik olarak ifade edilmeli."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Niğde Müzesi Yeniden Açılmalı - Son Dakika

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