Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Lisansüstü Öğrencilere Eğitim Düzenlendi - Son Dakika
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Lisansüstü Öğrencilere Eğitim Düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Lisansüstü Öğrencilere Eğitim Düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, lisansüstü öğrencilere yönelik çeşitli konularda teorik ve uygulamalı eğitim düzenledi. Eğitimlerde Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Prof. Dr. Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Araştırma Merkezi, Nanoteknoloji Uygulama Araştırma Merkezi, Bilimsel Araştırma Proje Birimi ve Niğde Teknopark tanıtıldı. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, eğitimlerin proje üretecek yeni nesillerin oluşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

02.06.2024 10:59
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde lisansüstü öğrencilere yönelik çeşitli konularda teorik ve uygulamalı eğitim düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Prof. Dr. Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Araştırma Merkezi, Nanoteknoloji Uygulama Araştırma Merkezi, Bilimsel Araştırma Proje Birimi ve Niğde Teknopark öğrencilere tanıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesindeki bilimsel araştırmalar ve geliştirilen projelerle gururlandıklarını belirtti.

Laboratuvarın aynı zamanda yeni nesil araştırmacıların gelişimlerine de katkı sağladığını aktaran Uslu, "Bu eğitim programı da bunun en açık örneğini teşkil ediyor. Proje üretmekten daha kıymetli olan bir şey varsa, o da proje üretecek yeni nesiller oluşturmak. Bu eğitimlerin proje üretecek yeni nesillerin oluşmasına katkı sağlayacağından eminim. Programda emeği geçenlere teşekkür eder, eğitimlerimizin tüm katılımcılar için faydalı olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Beş gün süren eğitimlerin ardından 20 öğrenciye katılım belgesi verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Lisansüstü Öğrencilere Eğitim Düzenlendi - Son Dakika

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