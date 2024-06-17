Niğdeli Hayvan Üreticileri Kurban Satışlarında Zarar Etti

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(NİĞDE)- Niğdeli hayvan üreticileri bu yıl kurban satışlarının düşük olduğunu ve zarar ettiklerini söyledi. Besici, "Geçen sene ben 120 koyun sattım, bu sene 150 dana getirdik 90 tanesi duruyor. Samana, yem, mazotta fiyat düşürme yok eti aşağı çekelim, sütü aşağı çekelim, yoğurdu aşağı çekelim. Bugün 25-30 bin liradan aşağı çoban bulamıyoruz. Banka borçları olanlar nasıl ödeyecek? Geri götüreceğiz mecburen, altı ay daha güdeceğiz. Ondan sonra haciz üstüne haciz, icra üstüne icra" dedi.

CHP Niğde Milletvekili, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde hayvan pazarını ziyaret etti. Besicilerin sorunlarını dinleyen Gürer, "Vatandaşın geliri daralınca gelip kurban almakta sorun yaşadı. Bir yıl boyunca hayvanlarını besleyip bakanlar da satışa gelenler de memnun değil" diye konuştu.

Niğdeli besici vatandaş, "Bu yıl bitik geçti. Satamadık, hepsi kaldı elimizde. 9- 10 bin liraya kurban satıyoruz alamıyorlar. Emeklinin maaşı 10 bin olunca, asgari ücret 17 bin olunca millet alamıyor. Çiftçiyi, üreticiyi, emekliyi bitirdi, asgari ücretliyi bitirdi ülke bitti zaten. Fiyatlar beleş, yem parasını ödemez. Kurbanda satış olur diye umutlandık ama yine yok" dedi.

Başka bir besici ise, "Geçen yıl ben 120 koyun sattım, bu sene 150 dana getirdik 90 tanesi duruyor. Samana, yem, mazotta fiyat düşürme yok eti aşağı çekelim, sütü aşağı çekelim, yoğurdu aşağı çekelim. Bugün 25-30 bin liradan aşağı çoban bulamıyoruz. Banka borçları olanlar nasıl ödeyecek? Geri götüreceğiz mecburen, altı ay daha güdeceğiz. Ondan sonra haciz üstüne haciz, icra üstüne icra" dedi.

"Çiftçiyi tamamen bitirdiler"

Besici Cumali Eroğul ise, "Çiftçiyi tamamen bitirdiler. Bunun yem maliyeti, girdi maliyeti çok yüksek. Bizi perişan ettiler. Bundan önce biz malı 20'nin üstüne satıyorduk şimdi 15'e yalvarmayla satamıyoruz. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. 110 kiloluk malı 15 bin liraya veriyoruz. Bugün kasaba gittiğimiz zaman 600 liraya et alıyoruz ama burada bizim malımızın eti 200 lira. Bize bir yol göstersinler artık. Yapmayın diyorlarsa yapmayalım bu işi çiftçi olarak" ifadelerini kullandı.