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Nijer'deki askeri hükümet, AB'nin sivil eğitim misyonundan 15 kişiyi sınır dışı etti - Son Dakika
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Nijer'deki askeri hükümet, AB'nin sivil eğitim misyonundan 15 kişiyi sınır dışı etti

Nijer\'deki askeri hükümet, AB\'nin sivil eğitim misyonundan 15 kişiyi sınır dışı etti

Nijer'deki askeri hükümet, Avrupa Birliği'nin sivil eğitim misyonu olan EUCAP Sahel Niger'den 15 kişiyi sınır dışı etti. Hükümet, AB'nin bilgilendirmeden farklı uçuşlarla ülkeye girdiğini belirtti. EUCAP Sahel Niger, 2012'den bu yana güvenlik güçlerine insan hakları temelli eğitimler veriyordu.

31.01.2024 00:17  Güncelleme: 00:18
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Nijer'deki askeri hükümet, Avrupa Birliği'nin sivil eğitim misyonundan 15 kişiyi sınır dışı etti.

İçişleri Bakanı Mohamed Toumba tarafından yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta hükümeti bilgilendirmeden farklı uçuşlarla Nijer'e giren AB'nin sivil eğitim misyonu "EUCAP Sahel Niger"den 15 kişinin 26 Ocak'ta sınır dışı edildiği duyuruldu.

Nijer'de hükümet Aralık 2023'te, EUCAP Sahel Niger ve "AB Askeri Ortalık Misyonu Nijer'i (EUMPM Niger)" sona erdirmişti.

Yaklaşık 120 personelin görev yaptığı EUCAP Sahel Niger, güvenlik güçlerine 2012'den bu yana insan hakları temelli eğitimler veriyordu.

AB, Şubat 2023'te 3 yıl görev yapacak EUMPM Niger'i hayata geçirmiş, Nijer ordusuna eğitim ve danışmanlık hizmeti sunma amacı olan misyonda 50 ila 100 askerin görev yapması planlanmıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli bir kabine oluşturmuştu.

Kaynak: AA

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