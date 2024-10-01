Nijerya'da Bağımsızlık Günü Protestosu

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Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'nın bağımsızlığını kazanmasının 64'üncü yıl dönümünde hükümete karşıtı protestolar düzenlendi.

Başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin farklı eyaletlerinde bağımsızlık günü dolaysıyla bir araya gelen binlerce kişi, ülkede artan hayat pahalılığını ve hükümetin ekonomi politikalarını protesto etti.

Abuja'da, Nijerya'nın bağımsızlığının 64. yıl dönümünde yapılan hükümet karşıtı protestolarda kolluk kuvvetleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Hükümet aleyhine sloganlar atan protestocular, "Açlıktan ölüyoruz", "Benzin fiyatlarını düşürün", "Tinubu'nun ekonomik reformu bir aldatmacadır", "Demokratik hakka saldırılar" yazılı pankartlar taşıdı.

Lagos kentinde protestoya katılan aktivist ve gazeteci Omoyele Sowore, Nijerya'da bağımsızlık günü kutlanırken ülkenin ekonomik durumunun gittikçe kötüleştiğini belirtti.

Ülkenin bağımsızlığının kazanılmasının ilerlemeye bir katkı sağlamadığına işaret eden Sowore, Nijerya'yı "iç sömürgecilik" olarak adlandırdığı durumdan kurtarmak için bir devrime ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Protestoya katılan Adeola İlori ise ülkedeki ekonomik duruma üzüldüğünü söyledi.

İlori, "Kutlayacak bir şeyim yok. Eğer kutlama yapıyor olsaydım burada olmazdım. Ben halkımla özdeşleşmek ve onlara bir şeyleri değiştirebileceğimizi göstermek için buradayım." ifadelerini kullandı.

Ağustosta düzenlenen protestolarda 21 kişi hayatını kaybetti

Ülke genelinde hayat pahalılığına karşı 1-10 Ağustos'ta düzenlenen protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmış ve çok sayıda bina kundaklanmıştı.

Protestolar nedeniyle aralarında 7 yabancı uyruklunun da olduğu 870'ten fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları nedeniyle bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Uluslararası Af Örgütü Nijerya Ofisi, ülke genelinde düzenlenen protestolarda binden fazla kişinin tutuklandığını belirtmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırmıştı.

Kararın ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti. Litresi 185 nairaya (0,24 dolar) satılan akaryakıtın fiyatının 620 nairaya (0,82 dolar) çıkması hayat pahalılığına neden olmuştu.