Nijerya'da Benzin Sübvansiyonu Protestoları: Rus Bayrağı Taşıyan 30'dan Fazla Kişi Gözaltına Alındı

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Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı devam eden protestolarda Rus bayrağı taşıyan 30'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Nijerya Polis Sözcüsü Olumuyiwa Adejobi, yaptığı açıklamada, ülkede devam eden protestolar sırasında kuzey eyaletlerinde Rus bayrağı taşıyan 30'den fazla kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Bu kişilerin, ülkede yabancı bir ülkenin bayrağını kaldırarak vatana ihanet suçu işlediklerinin altını çizen Adejobi, "Vatana ihanet suçu olarak adlandırdığım suçu işleyen bazı kişileri gözaltına almayı başardık. Başka bir ülkede yabancı bir ülkenin bayrağını taşımak cezai bir suçtur." dedi.

Ulusal basındaki haberlere göre, 1 Ağustos'tan bu yana devam eden protestolarda ülkenin kuzeyindeki Bauchi, Kano, Kaduna, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde bir grup, Rus bayrağı taşıyarak, Rus hükümetini Nijerya'yı kurtarmaya çağırdı.

Öte yandan, Rusya'nın Abuja büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, bu faaliyetlerin içinde olunmadığı ve bu eylemlerin hiçbir şekilde koordine edilmediği vurgulandı.

Tinubu, güvenlik şefleriyle görüştü

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmet Tinubu, protesto sırasında taşınan Rus bayrağı nedeniyle 5 Ağustos'ta ülkedeki güvenlik şefleriyle bir araya gelmişti.

Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijerya hükümetinin darbe çağrıları ve bazı protestocuların yabancı bayraklar sallamasına müsamaha göstermeyeceğini vurgulamıştı.

Bu arada, protestocular, taleplerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle eylemlerini sürdürüyor.

Protestolarda 17 kişi hayatını kaybetti

Ülke genelinde hayat pahalılığına karşı 1 Ağustos'ta başlatılan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmış ve çok sayıda bina kundaklanmıştı.

Protestolar nedeniyle ülke genelinde 873 kişi gözaltını alınırken, şiddet olayları nedeniyle bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sivil toplum kuruluşları, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından 1 Ağustos'tan itibaren ülke genelinde 10 günlük protesto düzenlemeyi planladıklarını duyurmuştu.

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırmıştı.

Kararın ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti. Litresi 185 nairaya (0,24 dolar) satılan akaryakıtın fiyatının 620 nairaya (0,82 dolar) çıkması hayat pahalılığına yol açmıştı.