Nijerya'daki Protestolar: 24 Ölü, 1200 Gözaltı - Son Dakika
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Nijerya'daki Protestolar: 24 Ölü, 1200 Gözaltı

Uluslararası Af Örgütü, Nijerya'daki protestolarda 24 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

28.11.2024 19:16
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Uluslararası Af Örgütü, Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından ülkede artan hayat pahalılığına karşı ağustos ayında düzenlenen protestolarda 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü Nijerya Direktörü İsa Sanusi, yaptığı açıklamada, protestolarda ülkenin kuzeyindeki Kano, Jigawa, Katsina, Niger, Borno ve Kaduna eyaletlerinde şiddetli olayların yaşandığını belirtti.

Sanusi, protestolarda 24 kişinin yaşamını yitirdiğini ve aralarında çocukların da bulunduğu 1200 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Polisin protestoları bastırmak için aşırı güç kullandığını dile getiren Sanusi, "Tüm vakalarda, kurbanlar polis tarafından yakın mesafeden kafalarına veya gövdelerine gerçek mermiler ateş edilerek vurulmuştur. Bu, polis memurlarının öldürmek amacıyla ateş ettiklerini gösteriyor." dedi.

Ağustosta 10 gün boyunca protestolar düzenlendi

Ülke genelinde hayat pahalılığına karşı 1-10 Ağustos'ta düzenlenen protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi onlarca kişi yaralanmış ve çok sayıda bina kundaklanmıştı.

Protestolarda ülkenin kuzeyindeki Bauchi, Kano, Kaduna, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde bir grup, Rus bayrağı taşıyarak, Rus hükümetini Nijerya'yı kurtarmaya çağırmıştı.

Öte yandan, Rusya'nın Abuja Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, bu faaliyetlerin içinde olunmadığı ve bu eylemlerin hiçbir şekilde koordine edilmediği vurgulanmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmet Tinubu, protesto sırasında taşınan Rus bayrağı nedeniyle 5 Ağustos'ta ülkedeki güvenlik şefleriyle bir araya gelmişti.

Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijerya hükümetinin darbe çağrıları ve bazı protestocuların yabancı bayraklar sallamasına müsamaha göstermeyeceğini kaydetmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırmıştı.

Kararın ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti. Litresi 185 nairaya (0,24 dolar) satılan akaryakıtın fiyatının 620 nairaya (0,82 dolar) çıkması hayat pahalılığına yol açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'daki Protestolar: 24 Ölü, 1200 Gözaltı - Son Dakika

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