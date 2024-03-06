Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı: Darbe girişimi iddiaları asılsız

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Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Taoreed Lagbaja, basında yer alan darbe girişimi iddialarının "asılsız" olduğunu belirtilerek, ülkede demokrasiyi sekteye uğratmak gibi bir arzuları olmadığını söyledi.

Yerel medyaya yansıyana haberlere göre, Lagbaja, Nijeryalıları olası bir darbe planına ilişkin söylentileri görmezden gelmeye çağırarak, ordunun Afrika'nın en kalabalık ülkesinde demokrasiyi kesintiye uğratmak gibi bir arzusu olmadığını belirtti.

Başkent Abuja'daki ordu karargahı tarafından 5 Mart Salı günü düzenlenen "kariyer planlama ve yönetimi" konulu seminerde konuşan Lagbaja, "Nijerya ordusu, ülkenin demokrasi tercihini kabul ediyor." dedi.

Lagbaja, "Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin, özellikle de ordunun, ülkenin tercih ettiği demokrasi sistemini kabul ettiğini bir kez daha yinelemek istiyorum. Biz demokrasinin temsilcileriyiz ve demokrasiyi kesintiye uğratmak gibi bir niyetimiz yok. Nijerya ordusu anayasamızı savunmaya devam edecek ve her ne sebeple olursa olsun askıya almayacaktır." ifadelerini kullandı.

Nijerya'da bir medya kuruluşundan darbe girişimi iddiası

Şubat ayında bir medya kuruluşu, başkanlık muhafızlarının iddia edilen darbe girişimi sonrası teyakkuza geçtiğini ve Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun acil toplantılar yaptığını ileri sürmüştü.

220 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da yerel para birimi dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesinde seyrediyor.

Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya'nın ekonomisi, gelir adaletsizliği, Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin saldırıları gibi sorunlardan olumsuz etkileniyor.

Ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkelerinde zor şartlar altında yaşayan bazı Nijeryalılar, daha iyi yaşam umuduyla yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.