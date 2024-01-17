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Nijerya'nın Oyo Eyaletinde Patlama: Çok Sayıda Ölü ve Yıkılan Binalar - Son Dakika
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Nijerya'nın Oyo Eyaletinde Patlama: Çok Sayıda Ölü ve Yıkılan Binalar

Nijerya'nın Oyo eyaletinde yaşanan patlama sonucu çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Oyo eyaletinin başkenti İbadan ve çevresinde meydana gelen patlamada, çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve birçok bina yıkıldı. Eyalet hükümeti olayın kontrolünü ele alarak güvenlik ekiplerini bölgeye sevk etti ve soruşturma başlattı.

Nijerya\'nın Oyo Eyaletinde Patlama: Çok Sayıda Ölü ve Yıkılan Binalar
17.01.2024 - 01:23,
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Nijerya'nın Oyo eyaletinde yaşanan patlama sonucu çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Oyo eyaletinin başkenti İbadan ve çevresinde henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi.

Patlamada, çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda bina yıkıldı.

Oyo Eyaleti Enformasyon Komiseri Prince Dotun Oyelade, yaptığı yazılı açıklamada, patlamayla ilgili çeşitli yorumların yapıldığını, ancak olayı hafifletmek için eyalet hükümetinin bu talihsiz olayın kontrolünü tamamen ele aldığını belirtti.

Eyalet hükümetinin olay bölgesine güvenlik ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Oyelade, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nijerya'nın Oyo Eyaletinde Patlama: Çok Sayıda Ölü ve Yıkılan Binalar - Son Dakika
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