Nilüfer\'den Depremzedelere Mektup

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ilan edilen "2025 Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında, Adıyaman'da depremden etkilenen ailelere mektup gönderildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Karaman Mahalle Muhtarlığınca, "Ailemiz Geleceğimiz" sloganıyla, mahallede yaşayan ailelerle etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek adına Adıyaman'da depremden etkilenen ailelere mektup gönderildi.
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