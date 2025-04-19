Nisa Yıldızer İçin Anma Koşusu

Spor müsabakasına gittiği sırada Denizli'deki trafik kazasında yaşamını yitiren liseli sporcu Nisa Yıldızer anısına memleketi İzmir'de koşu etkinliği düzenlendi.

Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Herkes İçin Spor Federasyonu ve Bobyland Spor Kulübü iş birliğiyle Bostanlı Sahili'nde düzenlenen etkinlik, Denizli'nin Buldan ilçesinde 18 Şubat 2025'te spor müsabakasına giden öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Mustafa Kaya Spor Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Nisa Yıldızer'in ismiyle gerçekleştirildi.

Etkinlikte katılımcılar köpekli koşu, bisikletli köpekli koşu ve köpeksiz koşuda 3 kilometre mesafeyi katetti.

Çocuklara özel 500 metre koşusunun da yapıldığı etkinlikte tüm katılımcılara madalya verildi.

Nisa'nın annesi Gökçe Yıldızer, AA muhabirine, birçok sporcu arkadaşının Nisa'nın anısına etkinlik yapmak istediğini ve etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

Nisa'nın arkadaşları tarafından çok sevildiğini ifade eden Yıldızer, "Bence Nisa şu anda çok mutlu. Çünkü onun bütün arkadaşları etkinlikte. 3 yaşındaki çocuk da 90 yaşındaki insan da burada. Bu kadar insan Nisa için bir araya geldi, çok mutlu ve gururluyum. Nisa gibi bir kızım olduğu için çok şanslı anneyim. Unutulmaz bir gün yaşıyoruz, çok duygusalım." dedi.

Bazı katılımcılar "O hep 15 yaşında" yazılı tişört de giydi.