Nişan Atma Husumetinde Cinayet - Son Dakika
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Nişan Atma Husumetinde Cinayet

Nişan Atma Husumetinde Cinayet

İzmir'de nişan atma husumetinde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaçan şüpheli 14 gün sonra yakalandı.

01.05.2025 03:29
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İZMİR'in Bornova ilçesinde, 'nişan atma' husumetinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı olayda hastaneden kaçan H.İ.A. (57), 14 gün sonra Bayraklı ilçesinde yakalandı.

Olay, 17 Nisan günü, saat 19.15 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4056 sokaktaki bir giyim atölyesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen Al ailesi, bir süre önce Hamkan ailesinin kızı ile nişan yaptı. Ancak aileler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, taraflar nişan attı. Bundan kaynaklı akraba olan iki aile arasında husumet başladı. Husumet nedeniyle H.İ.A. ve oğlu H.A., Hamkan ailesinin evine gitti. Taraflar arasında yaşanan gerginlik kısa sürede bıçak ve silahlı kavgaya döndü. Olayda 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim Halil Hamkan yaşamını yitirdi. Öte yandan, olayda silah kullandığı belirlenen ve bıçaklanması sonucu yaralanan H.İ.A., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sonrasında firar etti.

14 GÜN SONRA YAKALANDI

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması adına yaptıkları çalışmalar sırasında, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik sorgusunda, H.İ.A.'nın 14 gün önce Bornova ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde işlenen cinayetin şüphelisi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan H.İ.A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. H.İ.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Bornova, Cinayet, Güncel, İzmir, Hukuk, Olay, Suç, Son Dakika

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