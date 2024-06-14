Nizip Belediye Başkanı Doğan'dan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
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Nizip Belediye Başkanı Doğan'dan şehit ailelerine ziyaret

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Kurban Bayramı öncesi şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

14.06.2024 16:12
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Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Kurban Bayramı öncesi şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Sekili ve Uluyatır mahallelerinde şehit ailelerini ziyaret eden Doğan, şehit yakınlarıyla bir süre görüştü.

Şehit ailelerinin sürekli yanlarında olduklarını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz, şehitlerimizin aileleri bizim emanetimiz. Bu bayramda da şehit ailelerimizi ziyaret ederek hem bayramlarını kutladık hem de ihtiyaçları noktasında ne gerekiyorsa yapacağımızı belirttik. Rabbim vatan uğruna can vermiş tüm aziz şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin, gazilerimize sağlık ve sıhhat dolu bir hayat nasip etsin."

Kaynak: AA

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