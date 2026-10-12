NKÜ'den Doç. Dr. Doğan, kuduzda yarayı en az 10 dakika su ve sabunla yıkayın diyor - Son Dakika
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NKÜ'den Doç. Dr. Doğan, kuduzda yarayı en az 10 dakika su ve sabunla yıkayın diyor

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NKÜ\'den Doç. Dr. Doğan, kuduzda yarayı en az 10 dakika su ve sabunla yıkayın diyor
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Doç. Dr. Mustafa Doğan, kuduzda cilt bütünlüğü bozulmuşsa yaranın en az 10 dakika su ve sabunla yıkanmasını, ardından sağlık kuruluşuna başvurulmasını istedi. Doğan, gecikmede zaman sınırı olmadığını ve ev hayvanlarının en az birer yıl arayla aşılatılması gerektiğini söyledi.

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, kuduz vakalarına karşı kişilerin koruyucu tedbirler almaları gerektiğine dikkat çekerek, "Kuduzun tedavi yöntemi koruyucu önlem. Buradaki ana çizgi cilt bütünlüğünün bozulmuş olması. Eğer bu tırmalama cilt bütünlüğünde bir bozulmaya, bir lezyona neden olmuş ise koruyucu tedbirler hemen devreye girmeli. En az 10 dakika su ve sabun ile yıkanması gerek. 'Bir şey olmaz dürtüsünden' uzaklaşacağız" dedi.

NKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, günlük hayatta sokakta yaşayan hayvanların tırmalama veya ısırıklarına maruz kalınması sonucu oluşabilecek kuduz vakalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Kuduzun, grip hastalığı gibi koruyucu önlemlerle önüne geçilebileceğini belirten Doğan, "Kuduzun tedavi yöntemi koruyucu önlem. Özellikle birinci aşamada bu hastalık sokak hayvanları bulaşır. Kedi, köpek temasıyla bulaşır. Bizler sıcakkanlı insanlarız. Sokakta gördüğümüzde bu hayvanlara temas etme eğilimindeyiz. Özellikle bir sokak hayvanı tırmalama, ısırma ya da elde açık bir lezyon varsa bunun yarılması sonucunda kuduzu bulaştırma riski taşır. Böyle bir risk gerçekleşmişse yapılacak ilk adım lezyonun oluştuğu bölgenin en az 10 dakika bol sabun ve su ile köpürtülerek yıkanmasıdır. Bu bulaşık riskini minimalize eder. Üstünü kaşımadan en yakın sağlık kuruluşuna başvurup kuduz aşısı profilaksisinin başlanmasıdır" dedi.

'CİLT BÜTÜNLÜĞÜNDE BOZULMA OLMUŞSA KORUYUCU TEDBİR DEVREYE GİRMELİ'

Sokak hayvanlarının tırmalaması veya ısırmasıyla karşı karşıya kalındığı durumlarda kişilerin koruyucu tedbirlere başvurmaları gerektiğine dikkat çeken Doğan, "Buradaki ana çizgi cilt bütünlüğünün bozulmuş olması. Eğer bu tırmalama cilt bütünlüğünde bir bozulmayan, bir lezyona neden olmuş ise koruyucu tedbirler hemen devreye girmeli. İlk tedbir ne demiştik? En az 10 dakika su ve sabun ile yıkanması. 'Bir şey olmaz dürtüsünden' uzaklaşacağız. İkinci aşama ise yine en yakın sağlık kuruluşunda kuduz koruyucu önlemlerinin alınması, yara bakımı, gerekirse uygun antibiyotik tedavisinin bağışlanması, kuduz profilaksisinin başlanması, vakit kaybetmeden kuduz aşısının başlanması" diye konuştu.

'AİLELERİN UYANIK OLMALARI GEREK'

Doç. Dr. Doğan, vatandaşların çocuklarını da bu konuda bilinçlendirmeleri gerektiğini söyleyerek, "Oldu ki gecikme oldu. Kişi 2-3 gün bunu öteledi. Kuduz aşısının artık vakti geçti diye düşünmesin. Bir zaman sınırı yok. Yani ilk aklına geldiğinde; 'Beni bir kedi, köpek ısırdı, tırmaladı' dediğinde hemen sağlık kuruluşuna gitmesi gerekir. Ailelerin de bu konuda uyanık olması gerekir. Gerekirse parktan bahçeden eve döndüklerinde çocuklarıyla bu konuda bir sohbet ederek, bir yaralanma olup olmadığını, önlenemez durumlarla karşı karşıya kalmamak adına öğrenmeleri ve gerekli tedbirleri uygulamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

'HASTALIK ORTAYA ÇIKTIKTAN SONRA AŞI İŞE YARAMAZ'

Kuduz hastalığının belirtilerini de anlatan Doğan, "Kuduz ilk başlarda bir belirti bulgu vermez. Kuduz başladıktan sonra da semptomları havadan, rüzgardan etkilenme, sudan korkma, bilinç-şuur değişiklikleri, yeme alışkanlıklarında değişiklikler gibi bulgularla ortaya çıkar. Ortaya çıktıktan sonra da aşı veya herhangi bir şey işe yaramaz. O durumda artık uygun koşullarda hayatta tutmak için var olan diğer tedavi yöntemleri yoğun bakım koşullarında tedavisini sürdürmek gerekir ki ölüm riski başladıktan sonra çok yüksektir. Evde hayvan besleyenler de hayvanlarını kuduza karşı aşılatmalılar. Aşılarını yaptırırken kuduz aşısını ihmal edebiliyorlar. Bu aşının koruma süresi bir yıl. Bu nedenle en az birer yıl ara ile ev hayvanlarını kuduza karşı aşılatmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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