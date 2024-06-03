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- Nobel ödüllü Sancar, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi'nin onursal üyesi oldu

BAKÜ - Nobel Ödüllü Türk bilim adamı Aziz Sancar'a Azerbaycan Milli İlimler Akademisi tarafından onursal üyeliğe kabul belgesi takdim edildi.

Nobel Ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar Azerbaycan'ı ziyaret etti. Başkent Bakü'de Azerbaycan Milli İlimler Akademisi'nde düzenlenen törene katılan Sancar, bilim dünyasına yönelik hizmetlerinden dolayı akademinin onursal üyeliğine kabul edildi. AMEA Başkanı İsa Habibbeyli, onursal üyeliğe kabul belgesini Sancar'a takdim etti.

Törene, AMEA Başkanı İsa Habibbeyli, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycanlı bilim insanları ve akademisyenler katıldı.

"Çin'den ders almalıyız"

Törende yaptığı konuşmada Çin'in bilim dünyasındaki hızlı gelişiminin örnek alınması gerektiğini belirten Sancar, "Görüyorsunuz Çin niye şu anda dünyaya hakim oluyor. Çünkü bilim yapıyor. Bunlar temel bilim. Ay'a uydu göndermekle alakası yok, bunlar temel bilim ve temel bilimde şu an Çin, Amerika'yı ve bütün dünyası geçmiş durumda. Onlardan ders almalıyız, onlar ne yapıyorsa araştırmalıyız veya aynı şekilde Türk dünyası olarak biz de öyle çalışmalıyız" dedi.

Türk dünyasının elindeki zenginlikleri kullanarak bilimde daha da gelişmesi gerektiğini vurgulayan Sancar, "Türk dünyası hem coğrafi bakımdan hem de doğal kaynaklar bakımından Çin kadar büyük ve Çin kadar zengindir. Eğer biz doğru yolu seçersek, eğer gereğini yaparsak, temel bilime yatırım yaparsak umarım 20 yıl sonra, belki burada 2-3 tane Türk makalesi görürsünüz" ifadelerini kullandı.