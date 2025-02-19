Normal Doğum Sempozyumu Ankara'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Normal Doğum Sempozyumu Ankara'da Gerçekleşti

Normal Doğum Sempozyumu Ankara\'da Gerçekleşti

Ankara'da düzenlenen sempozyumda normal doğumun önemi ve ebe hizmetleri ele alındı.

19.02.2025 14:19
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Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce "Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu" düzenlendi.

Etlik Şehir Hastanesi Konferans Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda, normal doğumun anne ve bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ele alındı.

İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, en büyük önceliklerinin toplum sağlığını en üst seviyeye taşımak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir Türkiye bırakmak olduğunu söyledi.

Kurtcebe, "Bu kapsamda Sağlık Bakanlığımızca normal doğumu teşvik etmek, sezaryen oranlarını düşürmek ve anne-bebek sağlığını iyileştirmek için 'Doğal Olan Normal Doğum' temasıyla Normal Doğum Eylem Planı hazırladık." dedi.

Normal doğum ve sezaryen hakkında bilgi veren Kurtcebe, "Normal doğum, anne ve bebek sağlığını en üst düzeyde koruyan, annenin gebelik öncesi yaşantısına daha hızlı dönmesini sağlayan ve ebeler rehberliğinde yürütülebilen doğal bir süreçtir. Sezaryen ise tıbbi gereklilik durumunda anne ve yenidoğan ölümlerini önlemede etkili bir cerrahi işlemdir. Ancak tıbbi endikasyon olmaksızın uygulandığında, sezaryenin anne veya bebek açısından yararlı olduğunu gösteren bir kanıt bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda sezaryen oranında önemli artış gözlemlendiğini belirten Kurtcebe, dünya genelinde sezaryen oranının 30 yıl içerisinde yüzde 7'den yüzde 21'e yükseldiğini, Türkiye'de ise 2000'li yılların başında yüzde 20 olan oranın 2023 itibarıyla yüzde 61'in üzerine çıktığını bildirdi.

Ebelik hizmetleri güçlendiriliyor

Kurtcebe, anne adaylarının doğuma yönelik yeterli bilgiye sahip olması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Anne adaylarının bilgisizliği, sezaryeni daha güvenli bir seçenek olarak algılamalarına neden olabilmektedir. Bu kapsamda, Gebe Okulları, Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı ve Her Gebeye Bir Ebe uygulaması başlatılmıştır. Ebelik Yönetmeliği güncellenip yeniden yayımlanarak, ebelerin normal doğumda rolleri daha da güçlendirilmiştir."

İl genelinde ebelik hizmetlerini güçlendirmek ve anne dostu hastane uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi veren Kurtcebe, ebe polikliniklerinin açılması, ebe sayılarının artırılması, sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi, doğum öncesi ve sonrası bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi, anne dostu hastane uygulamalarının yaygınlaştırılması konularında önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak da 10 doğumdan 6'sının sezaryenle gerçekleştirildiğini, bu oranın anormal düzeyde olduğunu, sempozyumda bu konuya dikkati çektiklerini söyleyerek, "Buradan çıkarılacak sonuçların, normal doğum süreçlerimizin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını ümit ediyorum." dedi.

Sempozyum, uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen "Doğuma Genel Bakış", "Doğum Sürecinde Hukuki Boyut", "Doğuma Rehberlik ve Güçlendirilmiş Ebelik" oturumlarının ardından, "Doğumda Ebelerin Gücü: Uygulamalı Doğum Kursu" ile sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Normal Doğum Sempozyumu Ankara'da Gerçekleşti - Son Dakika

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